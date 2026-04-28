وزير الطاقة الإماراتي: انسحاب الإمارات من "أوبك" يتماشى مع تطورات قطاع الطاقة
أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي، أن قرار دولة الإمارات العربية المتحدة الانسحاب من منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك+" يأتي في إطار مواكبة... 28.04.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260428/الإمارات-تعلن-مغادرة-أوبك-وأوبك--اعتبارا-من-1-مايو-المقبل-1112944502.html
https://sarabic.ae/20260405/أوبك-8-دول-تقرر-زيادة-إنتاج-النفط-بمقدار-206-آلاف-برميل-يوميا-1112310762.html
وزير الطاقة الإماراتي: انسحاب الإمارات من "أوبك" يتماشى مع تطورات قطاع الطاقة
أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي، أن قرار دولة الإمارات العربية المتحدة الانسحاب من منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك+" يأتي في إطار مواكبة التطورات في قطاع الطاقة، وبما يتماشى مع السياسات المعتمدة وأساسيات السوق على المدى الطويل.
وشدد المزروعي، في منشور عبر منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، على استمرار التزام بلاده
بدعم أمن الطاقة العالمي.
وأوضح أن الإمارات
ستواصل توفير إمدادات "موثوقة ومسؤولة ومنخفضة الانبعاثات"، بما يعزز استقرار الأسواق العالمية، معربًا في الوقت ذاته عن تقدير بلاده لمنظمة "أوبك" والدول الأعضاء على "عقود من التعاون البنّاء".
وكانت الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قرارها الانسحاب من منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك+"، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من مايو/أيار 2026، في خطوة تعكس تحولاً استراتيجياً في سياسة الطاقة للدولة.
وأكدت الإمارات أن القرار يأتي انسجاماً مع رؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد، وتطور قطاع الطاقة لديها، خاصة في ما يتعلق بتسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي وتعزيز دورها كمنتج مسؤول وموثوق في الأسواق العالمية، حسب وكالة
الأنباء الإماراتية - وام.
وأوضحت أن القرار
جاء بعد مراجعة شاملة لسياساتها الإنتاجية وقدراتها الحالية والمستقبلية، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الجيوسياسية، لا سيما التوترات في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، والتي تؤثر على ديناميكيات العرض في أسواق النفط.
وأضافت أن استقرار منظومة الطاقة العالمية يعتمد على توفر إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار مناسبة، مشيرة إلى استثماراتها المستمرة لتلبية الطلب العالمي بكفاءة، مع مراعاة التوازن بين استقرار الإمدادات والتكلفة والاستدامة.
ويأتي هذا القرار بعد عقود من التعاون داخل "أوبك"، حيث انضمت الإمارات إلى المنظمة عام 1967
عبر إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام الاتحاد في عام 1971، ولعبت خلال هذه الفترة دوراً بارزاً في دعم استقرار سوق النفط العالمي.
واختتمت بالتأكيد على أن هذه الخطوة تعكس تطور سياسات قطاع الطاقة لديها، بما يمنحها مرونة أكبر في التعامل مع تغيرات السوق، مع الاستمرار في الإسهام بشكل مسؤول في استقرار أسواق الطاقة العالمية.