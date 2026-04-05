"أوبك+": 8 دول تقرر زيادة إنتاج النفط بمقدار 206 آلاف برميل يوميا

سبوتنيك عربي

أكد تحالف "أوبك+"، مساء اليوم الأحد، على الأهمية البالغة لحماية طرق الملاحة الدولية، مشددا على ضرورة ضمان التدفق المستمر لإمدادات الطاقة دون انقطاع. 05.04.2026, سبوتنيك عربي

وعقب اجتماع افتراضي عُقد اليوم، لمراجعة تطورات السوق النفطية العالمية، أعلن تحالف "أوبك+" عن قرار ثماني دول أعضاء زيادة الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يوميا، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب ومواكبة التغيرات في السوق.وأوضح التحالف، أن "الحفاظ على أمن الممرات البحرية يمثل عنصرا أساسيا لاستقرار أسواق الطاقة العالمية، خاصة مع تزايد المخاطر التي تهدد سلاسل الإمداد".وتوقع رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة والممثل الخاص للرئيس لشؤون التعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، أن تتجاوز أسعار النفط 150 دولارا للبرميل في غضون أسبوعين.وكتب دميترييف على حسابه في منصة "إكس"، اليوم الأحد: "قد نشهد بالفعل ارتفاعا بأسعار النفط إلى أكثر من 150 دولارا في غضون الأسبوعين المقبلين".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 شباط/فبراير الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وفي ظل تفاقم النزاع في الشرق الأوسط، توقفت حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز الذي يُشكل مسارا حيويا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، حيث يتدفق عبره نحو 20 بالمئة من إجمالي الإمدادات العالمية من النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الوقود في معظم دول العالم.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

