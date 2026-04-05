"أوبك+": 8 دول تقرر زيادة إنتاج النفط بمقدار 206 آلاف برميل يوميا

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:28 GMT
32 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
10:03 GMT
44 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
11:29 GMT
29 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:33 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
تحذيرات من استهداف محطة بوشهر النووية.. وإيران تقول إنها لم ترفض المشاركة في مفاوضات باكستان
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:12 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
10:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
"أوبك+": 8 دول تقرر زيادة إنتاج النفط بمقدار 206 آلاف برميل يوميا
سبوتنيك عربي
أكد تحالف "أوبك+"، مساء اليوم الأحد، على الأهمية البالغة لحماية طرق الملاحة الدولية، مشددا على ضرورة ضمان التدفق المستمر لإمدادات الطاقة دون انقطاع. 05.04.2026, سبوتنيك عربي
"أوبك+": 8 دول تقرر زيادة إنتاج النفط بمقدار 206 آلاف برميل يوميا

© REUTERSصورة جوية لمستودعات النفط الخام في الأحمدي، الكويت، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2023
أكد تحالف "أوبك+"، مساء اليوم الأحد، على الأهمية البالغة لحماية طرق الملاحة الدولية، مشددا على ضرورة ضمان التدفق المستمر لإمدادات الطاقة دون انقطاع.
وعقب اجتماع افتراضي عُقد اليوم، لمراجعة تطورات السوق النفطية العالمية، أعلن تحالف "أوبك+" عن قرار ثماني دول أعضاء زيادة الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يوميا، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب ومواكبة التغيرات في السوق.
وأوضح التحالف، أن "الحفاظ على أمن الممرات البحرية يمثل عنصرا أساسيا لاستقرار أسواق الطاقة العالمية، خاصة مع تزايد المخاطر التي تهدد سلاسل الإمداد".
مضخات نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2026
مقترحات لإنشاء خطوط أنابيب نفط جديدة عبر حيفا... ما الفرص والمخاطر المحتملة
4 أبريل, 14:59 GMT
وتوقع رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة والممثل الخاص للرئيس لشؤون التعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، أن تتجاوز أسعار النفط 150 دولارا للبرميل في غضون أسبوعين.
وكتب دميترييف على حسابه في منصة "إكس"، اليوم الأحد: "قد نشهد بالفعل ارتفاعا بأسعار النفط إلى أكثر من 150 دولارا في غضون الأسبوعين المقبلين".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 شباط/فبراير الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وفي ظل تفاقم النزاع في الشرق الأوسط، توقفت حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز الذي يُشكل مسارا حيويا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، حيث يتدفق عبره نحو 20 بالمئة من إجمالي الإمدادات العالمية من النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الوقود في معظم دول العالم.
