https://sarabic.ae/20260429/الكرملين-انسحاب-دولة-الإمارات-من-أوبك-وأوبك-قرار-سيادي-نتعامل-معه-باحترام-1112964715.html
الكرملين: انسحاب دولة الإمارات من "أوبك" و"أوبك+" قرار سيادي نتعامل معه باحترام
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن قرار دولة الإمارات الانسحاب من "أوبك" و"أوبك+" هو قرار سيادي، وروسيا تتعامل معه باحترام. 29.04.2026, سبوتنيك عربي
وقال بيسكوف في تصريح صحفي: "هذا قرار سيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن نحترمه". وفي السياق ذاته، أكد بيسكوف أن عمل تحالف "أوبك+" يسمح بتقليل التقلبات في أسواق الطاقة واستقرارها إلى حد كبير، مضيفا:"هذا التنسيق في "أوبك+" يسمح بشكل كبير بتقليل هذه التقلبات في أسواق الطاقة ويسمح باستقرار الأسواق".وأعلنت الإمارات العربية المتحدة، أمس الثلاثاء، قرارها الانسحاب من منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك+"، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من مايو/أيار 2026، في خطوة تعكس تحولاً استراتيجيا في سياسة الطاقة للدولة.وأكدت الإمارات أن القرار يأتي انسجاما مع رؤيتها الاقتصادية الطويلة الأمد، وتطور قطاع الطاقة لديها، خاصة في ما يتعلق بتسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي وتعزيز دورها كمنتج مسؤول وموثوق في الأسواق العالمية، حسب وكالة الأنباء الإماراتية - وام.وأوضحت أن القرار جاء بعد مراجعة شاملة لسياساتها الإنتاجية وقدراتها الحالية والمستقبلية، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الجيوسياسية، لا سيما التوترات في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، والتي تؤثر على ديناميكيات العرض في أسواق النفط.
10:49 GMT 29.04.2026 (تم التحديث: 11:11 GMT 29.04.2026)
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن قرار دولة الإمارات الانسحاب من "أوبك" و"أوبك+" هو قرار سيادي، وروسيا تتعامل معه باحترام.
وقال بيسكوف في تصريح صحفي: "هذا قرار سيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن نحترمه".

وبين بيسكوف بأن روسيا تأمل ألا يؤدي خروج الإمارات من تحالف "أوبك+" إلى إنهاء العمل بهذه الصيغة، وردا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يعتقد أن انسحاب الإمارات العربية المتحدة من منظمة "أوبك+" لا يعني نهايتها كرابطة بين الدول، أجاب بالقول: "نحن نأمل ذلك".

وفي السياق ذاته، أكد بيسكوف أن عمل تحالف "أوبك+" يسمح بتقليل التقلبات في أسواق الطاقة واستقرارها إلى حد كبير، مضيفا:"هذا التنسيق في "أوبك+" يسمح بشكل كبير بتقليل هذه التقلبات في أسواق الطاقة ويسمح باستقرار الأسواق".
وأعلنت الإمارات العربية المتحدة، أمس الثلاثاء، قرارها الانسحاب من منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك+"، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من مايو/أيار 2026، في خطوة تعكس تحولاً استراتيجيا في سياسة الطاقة للدولة.
وأكدت الإمارات أن القرار يأتي انسجاما مع رؤيتها الاقتصادية الطويلة الأمد، وتطور قطاع الطاقة لديها، خاصة في ما يتعلق بتسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي وتعزيز دورها كمنتج مسؤول وموثوق في الأسواق العالمية، حسب وكالة الأنباء الإماراتية - وام.
وأوضحت أن القرار جاء بعد مراجعة شاملة لسياساتها الإنتاجية وقدراتها الحالية والمستقبلية، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الجيوسياسية، لا سيما التوترات في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، والتي تؤثر على ديناميكيات العرض في أسواق النفط.
