دميترييف: تقليص ترامب القوات الأمريكية في ألمانيا "علامة سوداء" على ميرتس
وصف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، اليوم الخميس، تصريحات... 30.04.2026, سبوتنيك عربي
وصف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، اليوم الخميس، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إمكانية تقليص الوجود العسكري الأمريكي في ألمانيا بأنها "علامة سوداء" ضد المستشار الألماني فريدريش ميرتس.
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "علامة سوداء ضد ميرتس المتخبط".
وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق بأن الولايات المتحدة تدرس إمكانية خفض قواتها المتمركزة في ألمانيا
وفي وقت سابق، وجه ترامب أيضًا انتقادات حادة لميرتس بسبب موقفه من إيران، قائلًا إن المستشار الألماني لا يفهم تمامًا ما يتحدث عنه.
وتستضيف ألمانيا أكبر وجود عسكري أمريكي في أوروبا، حيث يتمركز حاليا نحو 38 ألف جندي أمريكي في ألمانيا.
وجاء هذا التحرك وسط ضغوط متصاعدة على الحلف الأطلسى لتوحيد موقفه الأمني، فى وقت يشدد فيه الرئيس الأمريكي على أهمية الالتزام الكامل من جميع الدول الأعضاء تجاه الدفاع المشترك.