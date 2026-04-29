ترامب: الولايات المتحدة تدرس إمكانية تقليص قواتها في ألمانيا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تدرس تقليص قواتها في ألمانيا. 29.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-29T22:59+0000
https://sarabic.ae/20260401/ترامب-يعتزم-سحب-القوات-الأمريكية-من-ألمانيا-1112181311.html
وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "تدرس الولايات المتحدة خفض عدد قواتها في ألمانيا".
وأضاف ترامب: "ستتخذ الولايات المتحدة قرارًا بشأن إمكانية خفض تعداد قواتها في ألمانيا خلال فترة وجيزة".
وفي وقت سابق، من الشهر الجاري، ذكرت صحيفة غربية، نقلاً عن مصادر في البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس سحب القوات الأمريكية
من ألمانيا، وأنه يدرس هذه الخطوة منذ عودته إلى البيت الأبيض.
وأوضحت المصادر أن ترامب يرى أن على حلف الناتو تحديد التهديد بوضوح، وإرسال رسالة قوية تفيد بأن ما قامت به بعض الدول الأوروبية، مثل إسبانيا وبريطانيا، لم يكن مقبولًا وفق توقعات واشنطن.
وتستضيف ألمانيا أكبر وجود عسكري أمريكي في أوروبا، حيث يتمركز حاليا نحو 38 ألف جندي أمريكي في ألمانيا.
يأتي هذا التحرك وسط ضغوط متصاعدة على الحلف الأطلسى لتوحيد موقفه الأمني، فى وقت يشدد فيه الرئيس الأمريكي على أهمية الالتزام الكامل من جميع الدول الأعضاء تجاه الدفاع المشترك.