https://sarabic.ae/20260522/بريطانيا-تسجل-أكبر-عجز-مالي-منذ-جائحة-كورنا-1113665809.html

بريطانيا تسجل أكبر عجز مالي منذ جائحة كورنا

بريطانيا تسجل أكبر عجز مالي منذ جائحة كورنا

سبوتنيك عربي

سجلت المالية العامة البريطانية في أبريل/نيسان الماضي، أكبر عجز منذ جائحة كوفيد-19، في مؤشر مبكر على الضغوط المتزايدة التي قد تواجه وزيرة المالية البريطانية... 22.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-22T20:11+0000

2026-05-22T20:11+0000

2026-05-22T20:11+0000

بريطانيا

اقتصاد

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/16/1105122892_0:0:1009:568_1920x0_80_0_0_e15884a93429be531961de79edc17513.jpg

وأظهرت بيانات رسمية صادرة اليوم الجمعة، ارتفاع الاقتراض الحكومي خلال شهر أبريل، بنسبة 25 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 24.3 مليار جنيه إسترليني وهو ثاني أعلى مستوى اقتراض يُسجل لهذا الشهر، بحسب وسائل إعلام غربية.وتواجه الوزيرة ريفز تحديات متزايدة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع شعبية رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والمالي.وفي هذا السياق، أعلنت ريفز أمس الخميس، نيتها زيادة الضرائب على شركات النفط والغاز للمساعدة في تمويل برامج الدعم.وبيّنت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن إيرادات الحكومة ارتفعت بنسبة 2.9 في المئة في أبريل مقارنة بالعام الماضي، بينما قفز الإنفاق العام بنسبة 6.5 في المئة.إلا أن روث غريغوري، نائبة كبير الاقتصاديين في مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البحثية توقعت ارتفاع العجز إلى 4.6 في المئة بحلول مارس/آذار 2027، نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والاقتراض وضعف النمو الاقتصادي.وأضافت غريغوري: "بشكل عام، تُظهر الصورة الكلية أن المالية العامة في المملكة المتحدة هشة، ولن يتغير هذا الواقع بغض النظر عمن يتولى رئاسة الوزراء".من جهته، حذر روب وود، كبير الاقتصاديين البريطانيين في مؤسسة "بانثيون ماكروإيكونوميكس"، من أن أي حكومة جديدة قد تضطر إلى اتخاذ قرارات غير شعبية لضبط المالية العامة، مشيراً إلى أن زيادة الضرائب لتمويل الإنفاق قد تؤثر سلباً في النمو الاقتصادي.في المقابل، أوضح مكتب الإحصاء الوطني أن اقتراض السنة المالية المنتهية في مارس/آذار بلغ 129 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل 4.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، منخفضاً من 5.2 في المائة في السنة السابقة.كما أظهرت بيانات مبيعات التجزئة البريطانية تراجعا بنسبة 1.3 في المئة خلال أبريل على أساس شهري، وهو أكبر انخفاض منذ نحو عام، متجاوزا التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع بنسبة 0.6 في المئة فقط.وعزا مكتب الإحصاء الوطني هذا التراجع إلى انخفاض الإنفاق على الوقود والسلع غير الأساسية، في ظل ارتفاع فواتير الطاقة وضعف ثقة المستهلكين. وتراجعت مبيعات الوقود بأكثر من 10 في المئة، في أكبر انخفاض شهري منذ جائحة كوفيد-19، بعد موجة شراء وتخزين شهدها شهر مارس. كما انخفضت مبيعات الملابس إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو/حزيران الماضيفيما أظهرت بيانات صادرة عن مراكز بحثية أن ارتفاع أسعار الوقود لا يزال يشكل ضغطا كبيرا على الأسر البريطانية، مضيفة أن المستهلكين بدأوا بالفعل في تقليص الإنفاق والحد من الرحلات غير الضرورية مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.

https://sarabic.ae/20260521/اقتصاد-منطقة-اليورو-يهبط-إلى-أدنى-مستوياته-منذ-أكثر-من-عامين--1113632869.html

https://sarabic.ae/20260416/خبراء-أوروبا-ستواجه-مستويات-تضخم-كارثية-وأزمة-اقتصادية-غير-مسبوقة-بسبب-الحصار-الأمريكي--1112622047.html

https://sarabic.ae/20260510/دميترييف-قطاع-الطاقة-في-أوروبا-وبريطانيا-يشهد-انتكاسة--1113294815.html

https://sarabic.ae/20260310/خبير-إيراني-التداعيات-الاقتصادية-لأي-هجوم-على-بلادنا-ستطال-أوروبا-أيضا-1111303785.html

https://sarabic.ae/20260309/خبراء-أوروبا-تواجه-كارثة-اقتصادية-بسبب-نقص-الغاز-1111269996.html

بريطانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بريطانيا, اقتصاد, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران