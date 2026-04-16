https://sarabic.ae/20260416/خبراء-أوروبا-ستواجه-مستويات-تضخم-كارثية-وأزمة-اقتصادية-غير-مسبوقة-بسبب-الحصار-الأمريكي--1112622047.html

خبراء: أوروبا ستواجه مستويات تضخم كارثية وأزمة اقتصادية غير مسبوقة بسبب "الحصار الأمريكي"

سبوتنيك عربي

حذر خبراء الاقتصاد من تداعيات الأزمة الراهنة على الوضع الاقتصادي في أوروبا، خاصة في حال دخول الحصار إلى المستوى الأخطر الشامل. 16.04.2026, سبوتنيك عربي

حصري

تقارير سبوتنيك

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

أخبار إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/11/1110454111_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2509a71788433237deed6718519929d0.jpg

ويرى الخبراء أن العديد من الدول الأوروبية ستواجه تحديات اقتصادية حادة، حال استمرار الحصار أو التوترات وإغلاق مضيق هرمز الذي يمثل رئة العالم الاقتصادية، وفقًا قولهم.وفي وقت سابق، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على مضيق هرمز قد يؤدي إلى انهيار الهدنة القائمة بين طهران وواشنطن.من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي اللبناني، الدكتور عماد عكوش، إن أوروبا ستدفع ثمنًا اقتصاديًا باهظًا جراء اضطراب الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب، بالتزامن مع الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن التداعيات على الاقتصاد الأوروبي ستكون "قاسية"، لكنها لا تعني بالضرورة انهيارًا عامًا، وأن الخطر الأكبر لا يكمن فقط في الحصار الأمريكي للسفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية (والذي بدأ في 13 أبريل 2026)، بل في تزامن ذلك مع تعطل الملاحة في مضيق هرمز وصدمة الطاقة الناتجة عنهما.أما الضربة الثانية فتأتي عبر التضخم، حيث أشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي يراقب صدمة طاقة رفعت التوقعات التضخمية لمستويات لا تُقارن إلا بمرحلة الأزمة الأوكرانية عام 2022.وأضاف الدكتور عكوش أن الضربة الثالثة ستستهدف الصناعة والنقل والخدمات، حيث ستتضرر الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الكيماويات، المعادن، الأسمدة، والزجاج. ثلاثة سيناريوهاتوطرح الدكتور عماد عكوش ثلاثة سيناريوهات محتملة، منها سيناريو الصدمة القصيرة، التي تعني احتواء الأزمة خلال أسابيع، مما يؤدي إلى تباطؤ مؤقت يمكن السيطرة عليه دبلوماسيًا، وثانيًا سيناريو الصدمة المتوسطة، أي استمرار التعطل لشهور، ما يدفع أوروبا إلى تباطؤ حاد وتضخم مرتفع، ويجبر الحكومات على دعم الصناعيين بنسبة تصل إلى 50% من الزيادة في تكاليف الطاقة.أما سيناريو الصدمة الطويلة أو المركبة، فهو السيناريو الأسوأ الذي يتضمن ركودًا تضخميًا وتضرر البنية التحتية الإقليمية، مما يقلص النمو ويزيد الضغط على الموازنات العامة.وحذر عكوش من أن بعض الدول ستكون "أكثر هشاشة"، خاصة الدول الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة أو المثقلة بالديون، متوقعًا حدوث "اختناق اقتصادي" قطاعي وأزمات في النقل الجوي والصناعات الكيماوية إذا طال أمد الأزمة.وأضاف تغرسي في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن أولى التداعيات ستتمثل في صدمة بأسعار الطاقة، حيث يمر عبر مضيق هرمز نحو 20% من النفط العالمي، ما قد يقفز بالأسعار إلى مستويات تتراوح بين 120 و180 دولارًا للبرميل.وأوضح أن هذا الارتفاع سيؤدي مباشرة إلى زيادة تكاليف الإنتاج في قطاعات الصناعة، النقل، والزراعة، مما يولد موجة تضخم جديدة قد تتجاوز مستويات عام 2022.تأثر قطاع الغازوأضاف الخبير الاقتصادي أن الأزمة ستطال قطاع الغاز بشكل غير مباشر، نظرًا لأن صادرات قطر من الغاز المسال تمر عبر المضيق، وهو ما سيخلق ضغطًا هائلًا على سوق الغاز الأوروبي، ويؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء وعودة شبح "التقنين الصناعي"، فضلًا عن اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التأمين والشحن، مما يضرب الصناعات الثقيلة في دول مثل ألمانيا وإيطاليا.أما السيناريو الأخطر فيتمثل في إغلاق المضيق فعليًا، مما يؤدي إلى ركود عميق وتوقف جزئي للصناعة وارتفاع معدلات البطالة.الانهيار الشاملولفت إلى أن الانهيار الكامل مستبعد بفضل وجود البنك المركزي الأوروبي وآليات الدعم داخل الاتحاد الأوروبي، لكنه حذر من "اختناق اقتصادي" لبعض الدول. وأشار إلى أن ألمانيا وإيطاليا (بسبب الهشاشة المالية) ستكونان الأكثر عرضة للخطر، بينما قد تكون إسبانيا أقل تأثرًا بسبب تنوع مصادر غازها.وتزعم واشنطن أن السفن غير المرتبطة بإيران يمكنها المرور بحرية عبر مضيق هرمز ما لم تدفع رسوم عبور لطهران، علمًا بأن السلطات الإيرانية لم تعلن عن فرض رسوم، لكنها تحدثت عن خطط بهذا الشأن.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا، في 28 شباط/فبراير، ضربات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وردت إيران بضربات على الأراضي الإسرائيلية والمنشآت العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

الأخبار

ar_EG

