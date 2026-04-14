https://sarabic.ae/20260414/من-دون-واشنطن-إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يعتزم-تشكيل-تحالف-لتسهيل-الملاحة-في-مضيق-هرمز-1112566195.html
من دون واشنطن... إعلام: الاتحاد الأوروبي يعتزم تشكيل تحالف لتسهيل الملاحة في مضيق هرمز
من دون واشنطن... إعلام: الاتحاد الأوروبي يعتزم تشكيل تحالف لتسهيل الملاحة في مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية، أن أوروبا تسعى لتشكيل تحالف لتسهيل الملاحة في مضيق هرمز دون مشاركة الولايات المتحدة. 14.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-14T20:09+0000
2026-04-14T20:09+0000
2026-04-14T20:09+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1085014837_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_73a30f6ac2039d2c88125dfbc4808981.jpg
وأضافت الصحيفة: "تعمل الدول الأوروبية على وضع خطة لتشكيل تحالف واسع النطاق لتسهيل الملاحة عبر مضيق هرمز دون عوائق، بما في ذلك إرسال سفن كشف الألغام وغيرها من السفن العسكرية. إلا أن هذه الخطة لن تُوضع إلا بعد انتهاء الحرب، وقد تستبعد دولةً واحدةً تحديداً، وهي الولايات المتحدة".يُلاحظ أن بعض الخلافات بين الأوروبيين لا تزال بحاجة إلى حل. فعلى سبيل المثال، يعتقد الدبلوماسيون الفرنسيون أن أي تدخل أمريكي في مثل هذه العملية سيجعلها أقل قبولاً لدى إيران، بينما يخشى المسؤولون البريطانيون من أن استبعاد الأمريكيين سيثير غضب الرئيس دونالد ترامب ويحد من نطاقها.وبعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع واشنطن حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، فتحت طهران المضيق أمام السفن بشروط معينة. وبقي الحظر ساريًا على ناقلات النفط القادمة من دول غير صديقة لإيران.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1085014837_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e2cd8d5b455742a8d3041fb45939ab7c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
من دون واشنطن... إعلام: الاتحاد الأوروبي يعتزم تشكيل تحالف لتسهيل الملاحة في مضيق هرمز
ذكرت صحيفة أمريكية، أن أوروبا تسعى لتشكيل تحالف لتسهيل الملاحة في مضيق هرمز دون مشاركة الولايات المتحدة.
وأضافت الصحيفة: "تعمل الدول الأوروبية على وضع خطة لتشكيل تحالف واسع النطاق لتسهيل الملاحة عبر مضيق هرمز دون عوائق، بما في ذلك إرسال سفن كشف الألغام وغيرها من السفن العسكرية. إلا أن هذه الخطة لن تُوضع إلا بعد انتهاء الحرب، وقد تستبعد دولةً واحدةً تحديداً، وهي الولايات المتحدة".
وقال مسؤول ألماني رفيع المستوى إن ذلك قد يشمل ألمانيا، التي أبدت حتى الآن تردداً علنياً في النظر في أي تدخل عسكري.
يُلاحظ أن بعض الخلافات بين الأوروبيين لا تزال بحاجة إلى حل. فعلى سبيل المثال، يعتقد الدبلوماسيون الفرنسيون أن أي تدخل أمريكي في مثل هذه العملية سيجعلها أقل قبولاً لدى إيران، بينما يخشى المسؤولون البريطانيون من أن استبعاد الأمريكيين سيثير غضب الرئيس دونالد ترامب ويحد من نطاقها.
في وقت سابق، عارضت بريطانيا وفرنسا الحصار الذي فرضته واشنطن على مضيق هرمز يوم الاثنين. وأعلن البيت الأبيض أن الجيش الأمريكي سيمنع جميع السفن التي تحاول استخدام المضيق. كما أمر بتعقب واعتراض ناقلات النفط التي تدفع لإيران مقابل المرور.
وبعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع واشنطن حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، فتحت طهران المضيق أمام السفن بشروط معينة. وبقي الحظر ساريًا على ناقلات النفط القادمة من دول غير صديقة لإيران.