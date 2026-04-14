من دون واشنطن... إعلام: الاتحاد الأوروبي يعتزم تشكيل تحالف لتسهيل الملاحة في مضيق هرمز

من دون واشنطن... إعلام: الاتحاد الأوروبي يعتزم تشكيل تحالف لتسهيل الملاحة في مضيق هرمز

سبوتنيك عربي

ذكرت صحيفة أمريكية، أن أوروبا تسعى لتشكيل تحالف لتسهيل الملاحة في مضيق هرمز دون مشاركة الولايات المتحدة. 14.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-14T20:09+0000

2026-04-14T20:09+0000

2026-04-14T20:09+0000

وأضافت الصحيفة: "تعمل الدول الأوروبية على وضع خطة لتشكيل تحالف واسع النطاق لتسهيل الملاحة عبر مضيق هرمز دون عوائق، بما في ذلك إرسال سفن كشف الألغام وغيرها من السفن العسكرية. إلا أن هذه الخطة لن تُوضع إلا بعد انتهاء الحرب، وقد تستبعد دولةً واحدةً تحديداً، وهي الولايات المتحدة".يُلاحظ أن بعض الخلافات بين الأوروبيين لا تزال بحاجة إلى حل. فعلى سبيل المثال، يعتقد الدبلوماسيون الفرنسيون أن أي تدخل أمريكي في مثل هذه العملية سيجعلها أقل قبولاً لدى إيران، بينما يخشى المسؤولون البريطانيون من أن استبعاد الأمريكيين سيثير غضب الرئيس دونالد ترامب ويحد من نطاقها.وبعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع واشنطن حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، فتحت طهران المضيق أمام السفن بشروط معينة. وبقي الحظر ساريًا على ناقلات النفط القادمة من دول غير صديقة لإيران.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

