القيادة المركزية الأمريكية تعلن حصيلة اليوم الأول من حصار مضيق هرمز
القيادة المركزية الأمريكية تعلن حصيلة اليوم الأول من حصار مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 10 آلاف جندي أمريكي، إلى جانب عشرات الطائرات والسفن، يشاركون في حصار الموانئ الإيرانية. 14.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-14T16:16+0000
2026-04-14T16:16+0000
2026-04-14T16:16+0000
وقالت القيادة في بيان: "أكثر من 10000 بحار أمريكي، وجندي من مشاة البحرية، وطيار، إلى جانب أكثر من 12 سفينة حربية وعشرات الطائرات، يقومون بمهمة لحصار الشحن الداخل إلى الموانئ الإيرانية والخارج منها".وأشارت إلى أنه "خلال الساعات الـ 24 الماضية، لم تمر أي سفينة عبر الحصار". في وقت سابق من أمس الاثنين، بدأت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) حصارًا لمضيق هرمز. وأوضحت أن هذا الحصار يشمل موانئ في كل من الخليج وخليج عُمان، اللذين يربطهما مضيق هرمز. وأفاد مكتب التجارة البحرية البريطاني بأن السفن تلقت إخطارات ببدء حصار كامل للسواحل الإيرانية.وأعلن ترامب لاحقاً أن الولايات المتحدة ستفرض حصارا على جميع السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه. كما أصدر تعليماته للبحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع لإيران مقابل المرور عبر المضيق.
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, حصار, مضيق هرمز, إيران
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, حصار, مضيق هرمز, إيران
القيادة المركزية الأمريكية تعلن حصيلة اليوم الأول من حصار مضيق هرمز
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 10 آلاف جندي أمريكي، إلى جانب عشرات الطائرات والسفن، يشاركون في حصار الموانئ الإيرانية.
وقالت القيادة في بيان: "أكثر من 10000 بحار أمريكي، وجندي من مشاة البحرية، وطيار، إلى جانب أكثر من 12 سفينة حربية وعشرات الطائرات، يقومون بمهمة لحصار الشحن الداخل إلى الموانئ الإيرانية والخارج منها".
وأشارت إلى أنه "خلال الساعات الـ 24 الماضية، لم تمر أي سفينة عبر الحصار".
وأضافت القيادة: "يتم تطبيق الحصار بشكل محايد على سفن جميع الدول التي تدخل أو تغادر الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، بما في ذلك جميع الموانئ الإيرانية في الخليج وخليج عمان". علاوة على ذلك، صرح الجيش الأمريكي بأن الحصار لا ينطبق على السفن التي تعبر مضيق هرمز دون التوقف في الموانئ الإيرانية.
في وقت سابق من أمس الاثنين، بدأت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) حصارًا لمضيق هرمز. وأوضحت أن هذا الحصار يشمل موانئ في كل من الخليج وخليج عُمان، اللذين يربطهما مضيق هرمز. وأفاد مكتب التجارة البحرية البريطاني بأن السفن تلقت إخطارات ببدء حصار كامل للسواحل الإيرانية.
بدأت إيران والولايات المتحدة محادثات في إسلام آباد في 11 أبريل/نيسان، بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب ليلة 8 أبريل/نيسان أنه توصل إلى اتفاق مع طهران لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. إلا أنه بحلول صباح 12 أبريل/نيسان، أعلن نائب الرئيس جيه دي فانس، الذي ترأس الوفد الأمريكي، أن الجانبين لم يتوصلا إلى اتفاق.
وأعلن ترامب لاحقاً أن الولايات المتحدة ستفرض حصارا على جميع السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه. كما أصدر تعليماته للبحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع لإيران مقابل المرور عبر المضيق.