القيادة المركزية الأمريكية تعلن حصيلة اليوم الأول من حصار مضيق هرمز

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 10 آلاف جندي أمريكي، إلى جانب عشرات الطائرات والسفن، يشاركون في حصار الموانئ الإيرانية.

وقالت القيادة في بيان: "أكثر من 10000 بحار أمريكي، وجندي من مشاة البحرية، وطيار، إلى جانب أكثر من 12 سفينة حربية وعشرات الطائرات، يقومون بمهمة لحصار الشحن الداخل إلى الموانئ الإيرانية والخارج منها".وأشارت إلى أنه "خلال الساعات الـ 24 الماضية، لم تمر أي سفينة عبر الحصار". في وقت سابق من أمس الاثنين، بدأت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) حصارًا لمضيق هرمز. وأوضحت أن هذا الحصار يشمل موانئ في كل من الخليج وخليج عُمان، اللذين يربطهما مضيق هرمز. وأفاد مكتب التجارة البحرية البريطاني بأن السفن تلقت إخطارات ببدء حصار كامل للسواحل الإيرانية.وأعلن ترامب لاحقاً أن الولايات المتحدة ستفرض حصارا على جميع السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه. كما أصدر تعليماته للبحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع لإيران مقابل المرور عبر المضيق.بكين بشأن الحصار الأمريكي لمضيق هرمز: خطوة خطيرة وغير مسؤولةدخول الحصار البحري الأمريكي على إيران حيز التنفيذالحرس الثوري الإيراني: سيتم التعامل بحزم مع أي سفينة عسكرية تقترب من مضيق هرمز

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

