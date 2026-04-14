القيادة المركزية الأمريكية تعلن حصيلة اليوم الأول من حصار مضيق هرمز

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:29 GMT
17 د
On air
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
10:32 GMT
10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: المرشح المجري الجديد يريد الحفاظ على العلاقة مع روسيا في مجال الطاقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: التنسيق الروسي الصيني مهم للمنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
القيادة المركزية الأمريكية تعلن حصيلة اليوم الأول من حصار مضيق هرمز
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 10 آلاف جندي أمريكي، إلى جانب عشرات الطائرات والسفن، يشاركون في حصار الموانئ الإيرانية. 14.04.2026, سبوتنيك عربي
وقالت القيادة في بيان: "أكثر من 10000 بحار أمريكي، وجندي من مشاة البحرية، وطيار، إلى جانب أكثر من 12 سفينة حربية وعشرات الطائرات، يقومون بمهمة لحصار الشحن الداخل إلى الموانئ الإيرانية والخارج منها".وأشارت إلى أنه "خلال الساعات الـ 24 الماضية، لم تمر أي سفينة عبر الحصار". في وقت سابق من أمس الاثنين، بدأت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) حصارًا لمضيق هرمز. وأوضحت أن هذا الحصار يشمل موانئ في كل من الخليج وخليج عُمان، اللذين يربطهما مضيق هرمز. وأفاد مكتب التجارة البحرية البريطاني بأن السفن تلقت إخطارات ببدء حصار كامل للسواحل الإيرانية.وأعلن ترامب لاحقاً أن الولايات المتحدة ستفرض حصارا على جميع السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه. كما أصدر تعليماته للبحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع لإيران مقابل المرور عبر المضيق.بكين بشأن الحصار الأمريكي لمضيق هرمز: خطوة خطيرة وغير مسؤولةدخول الحصار البحري الأمريكي على إيران حيز التنفيذالحرس الثوري الإيراني: سيتم التعامل بحزم مع أي سفينة عسكرية تقترب من مضيق هرمز
16:16 GMT 14.04.2026
© REUTERS Benoit Tessier — ناقلة غاز بترول مسال راسية في مضيق هرمز وسط انخفاض حركة الملاحة، وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في شناص، عمان، 11 مارس/ آذار 2026
ناقلة غاز بترول مسال راسية في مضيق هرمز وسط انخفاض حركة الملاحة، وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في شناص، عمان، 11 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2026
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 10 آلاف جندي أمريكي، إلى جانب عشرات الطائرات والسفن، يشاركون في حصار الموانئ الإيرانية.
وقالت القيادة في بيان: "أكثر من 10000 بحار أمريكي، وجندي من مشاة البحرية، وطيار، إلى جانب أكثر من 12 سفينة حربية وعشرات الطائرات، يقومون بمهمة لحصار الشحن الداخل إلى الموانئ الإيرانية والخارج منها".
وأشارت إلى أنه "خلال الساعات الـ 24 الماضية، لم تمر أي سفينة عبر الحصار".
وأضافت القيادة: "يتم تطبيق الحصار بشكل محايد على سفن جميع الدول التي تدخل أو تغادر الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، بما في ذلك جميع الموانئ الإيرانية في الخليج وخليج عمان". علاوة على ذلك، صرح الجيش الأمريكي بأن الحصار لا ينطبق على السفن التي تعبر مضيق هرمز دون التوقف في الموانئ الإيرانية.
مجتمع
بريطانيا وفرنسا تعلنان رفضهما حصار الولايات المتحدة لمضيق هرمز
11:46 GMT
في وقت سابق من أمس الاثنين، بدأت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) حصارًا لمضيق هرمز. وأوضحت أن هذا الحصار يشمل موانئ في كل من الخليج وخليج عُمان، اللذين يربطهما مضيق هرمز. وأفاد مكتب التجارة البحرية البريطاني بأن السفن تلقت إخطارات ببدء حصار كامل للسواحل الإيرانية.

بدأت إيران والولايات المتحدة محادثات في إسلام آباد في 11 أبريل/نيسان، بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب ليلة 8 أبريل/نيسان أنه توصل إلى اتفاق مع طهران لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. إلا أنه بحلول صباح 12 أبريل/نيسان، أعلن نائب الرئيس جيه دي فانس، الذي ترأس الوفد الأمريكي، أن الجانبين لم يتوصلا إلى اتفاق.

وأعلن ترامب لاحقاً أن الولايات المتحدة ستفرض حصارا على جميع السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه. كما أصدر تعليماته للبحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع لإيران مقابل المرور عبر المضيق.
بكين بشأن الحصار الأمريكي لمضيق هرمز: خطوة خطيرة وغير مسؤولة
دخول الحصار البحري الأمريكي على إيران حيز التنفيذ
الحرس الثوري الإيراني: سيتم التعامل بحزم مع أي سفينة عسكرية تقترب من مضيق هرمز
