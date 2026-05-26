وزير الخارجية الباكستاني: نعمل على إبقاء مسارات الملاحة البحرية مفتوحة للجميع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
08:31 GMT
30 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
بين بيروت والقاهرة
مئة عام على ولادة الدستور اللبناني والعراق بين تحدي نزع السلاح والتوتر.... هل باتت الحاجة ملّحة لإتفاقيات جديدة ؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:49 GMT
6 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هي الشخصية النرجسية، ولماذا تحول حب الذات إلى وباء مع إنتشار وسائل التواصل الإجتماعي؟
16:23 GMT
19 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: أرض الصومال ورقة إسرائيلية تهدد السعودية ومصر
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
كيف تشكل المصالح الجيوسياسية استراتيجيات تركيا وسوريا ضد "داعش"؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:49 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
روسيا حاضرة في نظام الاقتصاد العالمي... في لبنان: قبيل عيد الأضحى، ماذا عن الحركة السياحية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: واشنطن في مأزق وهي تريد توقيع اتفاق مع طهران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط ترامب الاتفاق مع إيران باستئناف مسار التطبيع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260526/وزير-الخارجية-الباكستاني-نعمل-على-إبقاء-مسارات-الملاحة-البحرية-مفتوحة-للجميع-1113764670.html
وزير الخارجية الباكستاني: نعمل على إبقاء مسارات الملاحة البحرية مفتوحة للجميع
وزير الخارجية الباكستاني: نعمل على إبقاء مسارات الملاحة البحرية مفتوحة للجميع
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، اليوم الثلاثاء، أن إسلام آباد تعمل على إبقاء مسارات الملاحة البحرية مفتوحة للجميع، مؤكدا مواصلتها لتحقيق هذا المسعى. 26.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-26T16:48+0000
2026-05-26T16:48+0000
إيران
باكستان
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/1a/1111949394_0:550:2048:1702_1920x0_80_0_0_71a9d01e2c36921252db9ea5ecc444a6.jpg
وأكد إسحاق دار في تصريحات صحفية، مساء اليوم الثلاثاء، أن "إسلام آباد عملت على ممارسة الدبلوماسية لمنع تجدد الحرب في المنطقة واستئناف تصدير الطاقة".وأضاف وزير الخارجية الباكستاني أن" أي نزاع طويل الأمد في منطقة الشرق الأوسط لن يخدم أحدا ويهدد السلم الإقليمي"، مشددا على أن "استمرار النزاع في الشرق الأوسط يعرقل تدفق الطاقة عالميا ويعمق المعاناة الإنسانية".وأشار إلى أن "باكستان تعمل على إبقاء مسارات الملاحة البحرية مفتوحة للجميع وسنواصل هذا المسعى"، مضيفا "لا يمكن تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط مع استمرار الاحتلال والعقوبات الجماعية والتهجير القسري".وأعلن متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في وقت سابق من اليوم، بأن الجيش الأمريكي نفذ "ضربات دفاعية" جنوبي إيران يوم أمس الاثنين، استهدفت مواقع بينها "منصات إطلاق صواريخ وقوارب إيرانية كانت تحاول زرع ألغام"، على حد قوله.وقال المتحدث في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية: "قواتنا نفذت ضربات في جنوب إيران دفاعًا عن النفس، حيث استهدفت هجماتنا منصات إطلاق صواريخ، وقوارب إيرانية كانت تسعى إلى زرع ألغام".وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، فيما ردت إيران باستهداف أراضٍ إسرائيلية و"منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط"، على حد قولها.وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن المفاوضات اللاحقة التي عُقدت في إسلام آباد بينهما، انتهت دون تحقيق اختراق.
https://sarabic.ae/20260525/شهباز-شريف-يشكر-الرئيس-الصيني-على-دعمه-جهود-باكستان-لإحلال-السلام-1113728826.html
https://sarabic.ae/20260525/تقارير-الولايات-المتحدة-وإيران-تعملان-على-مذكرة-تفاهم-للتوصل-إلى-اتفاق-نهائي-لإنهاء-الحرب-1113708947.html
إيران
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/1a/1111949394_0:358:2048:1894_1920x0_80_0_0_bdd7e27e7070c004bd488c4307c649e3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, باكستان, العالم, الأخبار
إيران, باكستان, العالم, الأخبار

وزير الخارجية الباكستاني: نعمل على إبقاء مسارات الملاحة البحرية مفتوحة للجميع

16:48 GMT 26.05.2026
© Sputnik . Yuri Kochetkov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار
وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2026
© Sputnik . Yuri Kochetkov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، اليوم الثلاثاء، أن إسلام آباد تعمل على إبقاء مسارات الملاحة البحرية مفتوحة للجميع، مؤكدا مواصلتها لتحقيق هذا المسعى.
وأكد إسحاق دار في تصريحات صحفية، مساء اليوم الثلاثاء، أن "إسلام آباد عملت على ممارسة الدبلوماسية لمنع تجدد الحرب في المنطقة واستئناف تصدير الطاقة".
وأضاف وزير الخارجية الباكستاني أن" أي نزاع طويل الأمد في منطقة الشرق الأوسط لن يخدم أحدا ويهدد السلم الإقليمي"، مشددا على أن "استمرار النزاع في الشرق الأوسط يعرقل تدفق الطاقة عالميا ويعمق المعاناة الإنسانية".
رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2026
شهباز شريف يشكر الرئيس الصيني على دعمه جهود باكستان لإحلال السلام
أمس, 16:48 GMT
وأشار إلى أن "باكستان تعمل على إبقاء مسارات الملاحة البحرية مفتوحة للجميع وسنواصل هذا المسعى"، مضيفا "لا يمكن تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط مع استمرار الاحتلال والعقوبات الجماعية والتهجير القسري".
وأعلن متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في وقت سابق من اليوم، بأن الجيش الأمريكي نفذ "ضربات دفاعية" جنوبي إيران يوم أمس الاثنين، استهدفت مواقع بينها "منصات إطلاق صواريخ وقوارب إيرانية كانت تحاول زرع ألغام"، على حد قوله.
وقال المتحدث في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية: "قواتنا نفذت ضربات في جنوب إيران دفاعًا عن النفس، حيث استهدفت هجماتنا منصات إطلاق صواريخ، وقوارب إيرانية كانت تسعى إلى زرع ألغام".
سيدة إيرانية تلوح بعلم إيران وسط الشارع في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2026
تقارير: الولايات المتحدة وإيران تعملان على مذكرة تفاهم للتوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب
أمس, 04:35 GMT

وأضاف أن الجيش الأمريكي "سيدافع عن قواته مع الالتزام بضبط النفس خلال وقف إطلاق النار الجاري".

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، فيما ردت إيران باستهداف أراضٍ إسرائيلية و"منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط"، على حد قولها.
وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن المفاوضات اللاحقة التي عُقدت في إسلام آباد بينهما، انتهت دون تحقيق اختراق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала