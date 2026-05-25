https://sarabic.ae/20260525/شهباز-شريف-يشكر-الرئيس-الصيني-على-دعمه-جهود-باكستان-لإحلال-السلام-1113728826.html
شهباز شريف يشكر الرئيس الصيني على دعمه جهود باكستان لإحلال السلام
شهباز شريف يشكر الرئيس الصيني على دعمه جهود باكستان لإحلال السلام
سبوتنيك عربي
شكر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الاثنين، الرئيس الصيني شي جين بينغ، على الدعم الثابت لجهود إسلام أباد في الوساطة بين طهران وواشنطن في سبيل تحقيق... 25.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-25T16:48+0000
2026-05-25T16:48+0000
2026-05-25T16:48+0000
العالم
الصين
باكستان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/18/1096135042_0:0:1734:975_1920x0_80_0_0_0e157468ebc36f813c0e15671ae02416.jpg
وقال شريف، في منشور عبر "إكس": "تشرفتُ اليوم بلقاء الرئيس شي جين بينغ في بكين، حيث احتفلت باكستان والصين بمرور 75 عامًا على العلاقات الدبلوماسية المثمرة. وقد رافقني في هذا اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد إسحاق دار، والمشير عاصم منير".وأوضح شريف أن اللقاء شهد نقاشات حول "تعزيز التنسيق الاستراتيجي، ودفع عجلة التنمية عالية الجودة للممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، وتوسيع نطاق التعاون في مجالات الصناعة والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والطاقة النظيفة والتحول الرقمي والتعاون الفضائي".وأعرب المسؤول الباكستاني عن تقديره "للمبادرات العالمية الرائدة التي أطلقها الرئيس شي جين بينغ، والتي تُسهم في تعزيز السلام والتنمية والازدهار المشترك في جميع أنحاء العالم"، مؤكدًا أن "الشراكة الاستراتيجية التعاونية الشاملة بين باكستان والصين لا تزال حجر الزاوية في السياسة الخارجية الباكستانية".وكان التلفزيون الباكستاني قد أشار سابقًا إلى ترحيب الرئيس الصيني، شي جين بينغ، برئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير في الصين، مشيدًا بالدور البنّاء الذي تضطلع به باكستان وجهودها في مجال السلام في المنطقة.
https://sarabic.ae/20260525/ترامب-قادة-المنطقة-الذين-تحدثت-إليهم-سيرحبون-بانضمام-إيران-لـ-اتفاقات-أبراهام-1113724146.html
الصين
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/18/1096135042_13:0:1554:1156_1920x0_80_0_0_441375b2cb995a410858df1db648c25d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الصين, باكستان
شهباز شريف يشكر الرئيس الصيني على دعمه جهود باكستان لإحلال السلام
شكر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الاثنين، الرئيس الصيني شي جين بينغ، على الدعم الثابت لجهود إسلام أباد في الوساطة بين طهران وواشنطن في سبيل تحقيق السلام.
وقال شريف، في منشور عبر "إكس": "تشرفتُ اليوم بلقاء الرئيس شي جين بينغ في بكين، حيث احتفلت باكستان والصين بمرور 75 عامًا على العلاقات الدبلوماسية المثمرة. وقد رافقني في هذا اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد إسحاق دار، والمشير عاصم منير".
وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني: "شكرتُ الرئيس شي جين بينغ على دعم الصين الثابت لجهود باكستان الصادقة في سبيل السلام، وأعربتُ عن تقديري العميق لمقترحه الطموح ذي النقاط الأربع لتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين".
وأوضح شريف أن اللقاء شهد نقاشات حول "تعزيز التنسيق الاستراتيجي، ودفع عجلة التنمية عالية الجودة للممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، وتوسيع نطاق التعاون في مجالات الصناعة والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والطاقة النظيفة والتحول الرقمي والتعاون الفضائي".
وأعرب المسؤول الباكستاني عن تقديره "للمبادرات العالمية الرائدة التي أطلقها الرئيس شي جين بينغ، والتي تُسهم في تعزيز السلام والتنمية والازدهار المشترك في جميع أنحاء العالم"، مؤكدًا أن "الشراكة الاستراتيجية التعاونية الشاملة بين باكستان والصين لا تزال حجر الزاوية في السياسة الخارجية الباكستانية".
يأتي ذلك في إطار زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى الصين برفقة وزير الخارجية محمد إسحاق دار وقائد الجيش عاصم منير، خلال الفترة من 23 إلى 26 مايو/أيار الجاري.
وكان التلفزيون الباكستاني قد أشار سابقًا إلى ترحيب الرئيس الصيني، شي جين بينغ، برئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير في الصين، مشيدًا بالدور البنّاء الذي تضطلع به باكستان وجهودها في مجال السلام في المنطقة.