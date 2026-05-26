ترامب مهاجما الإعلام الأمريكي: حتى "استسلام إيران الكامل" سيصور كهزيمة لأمريكا

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا حادًا على وسائل الإعلام الأمريكية والحزب الديمقراطي، معتبرًا أن بعض المؤسسات الإعلامية ستسعى إلى تصوير أي مواجهة مع... 26.05.2026, سبوتنيك عربي

وقال ترامب، في تغريدة عبر منصة "تروث سوشيال" اليوم الثلاثاء، إن وسائل إعلام مثل "نيويورك تايمز" و“"وول ستريت جورنال" و"سي إن إن" ستدّعي أن إيران حققت انتصارًا رائعًا على الولايات المتحدة”، حتى لو اعترفت طهران بتدمير قواتها البحرية والجوية ووقّعت "وثائق استسلام"، على حد وصفه. وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، فيما ردت إيران باستهداف أراضٍ إسرائيلية ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن المفاوضات اللاحقة التي عُقدت في إسلام آباد بينهما، انتهت دون تحقيق اختراق.

