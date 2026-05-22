https://sarabic.ae/20260522/إعلام-إسرائيلي-إيران-قد-تهاجم-تل-أبيب-بشكل-مفاجئ-1113635573.html

إعلام إسرائيلي: إيران قد تهاجم تل أبيب بشكل مفاجئ

إعلام إسرائيلي: إيران قد تهاجم تل أبيب بشكل مفاجئ

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجهات الاستخباراتية في تل أبيب أصدرت تقييما للوضع الأمني يقضي بأن إيران قد تهاجم إسرائيل بشكل مفاجئ. 22.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-22T05:27+0000

2026-05-22T05:27+0000

2026-05-22T05:27+0000

إيران

إسرائيل

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0e/1101657860_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_80590af30717ce2d80db0340193d972f.jpg

وأفاد موقع "واللا" الإسرائيلي، مساء الخميس، أن هناك تقييما لدى قيادة الجيش الإسرائيلي مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، يقضي بأن هناك احتمال قيام إيران بمهاجمة بلادهم وهذا الاحتمال يزيد بمرور الوقت.وأوضح الموقع أن "احتمالية تبرز لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وفقا لهذا السيناريو، بأن النظام الإيراني الذي لا يزال يحاول دفع المفاوضات مع الإدارة الأمريكية إلى الأمام، قد يرصد مؤشرات في الخليج تفيد بجاهزية عسكرية أمريكية ملموسة لشن هجوم على إيران، فيستبق ذلك بهجوم مفاجئ بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد دول الخليج والمنطقة وإسرائيل".وأشار الموقع الإلكتروني الإسرائيلي إلى أن إسرائيل قامت في حرب "الأسد الصاعد" التي جرت في يونيو من العام الماضي، وحرب "زئير الأسد" التي جرت في الثامن والعشرين من فبراير الماضي، بمباغتة إيران وتنفيذ هجمات "معقدة وناجحة"، ومن هنا لا يمكن استبعاد احتمال أن تحاول إيران في الوقت الراهن استباق أي خطوة هجومية إذا ما وُضعت هذه قيد التنفيذ.ونقل الموقع عن مصادر أمنية أن الجيش الإسرائيلي قام تعزيز منظومات الإنذار في شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، وسلاح الجو وقسم العمليات في هيئة الأركان العامة.وقام الجيش الإسرائيلي بعقد سلسلة من المحادثات مع نظيره الأمريكي، بهدف تحسين جاهزية الإنذار وتبادل المعلومات حول أي تحركات استثنائية في إيران، تحسبا لمثل هذا السيناريو.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال، اليوم الخميس، إن الصراع مع إيران سينتهي في القريب العاجل. وقال ترامب للصحفيين، إن "الصراع مع إيران سينتهي قريبا، قريبا جدا".وفي السياق ذاته، أوضح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الخميس، أن الولايات المتحدة لا تستبعد أي خيار في حال فشلت المفاوضات الدبلوماسية مع إيران، وقال: "إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق جيد، فقد أوضح الرئيس أن لديه خيارات أخرى".وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.

https://sarabic.ae/20260521/ترامب-أمريكا-لا-تريد-فرض-رسوم-على-مضيق-هرمز-وستسترد-اليورانيوم-من-إيران-1113624158.html

https://sarabic.ae/20260521/قائد-الجيش-الباكستاني-يزور-طهران-في-إطار-الوساطة-بين-إيران-والولايات-المتحدة-1113603650.html

إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, إسرائيل, العالم, الأخبار