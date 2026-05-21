ترامب: أمريكا لا تريد فرض رسوم على مضيق هرمز و"ستسترد" اليورانيوم من إيران
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن أمريكا لا تريد فرض رسوم على مضيق هرمز، و"ستسترد" مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب. 21.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-21T16:58+0000
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن أمريكا لا تريد فرض رسوم على مضيق هرمز، و"ستسترد" مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.
وأضاف في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: "سنحصل عليه، لسنا بحاجة إليه، ولا نريده، ربما ندمره بعد الحصول عليه، لكننا لن ندع الإيرانيين يحصلون عليه".
كما صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الصراع مع إيران سيُحل في القريب العاجل.
وقال ترامب للصحفيين: "الصراع مع إيران سينتهي قريبا، قريبا جدا".
يأتي هذا بعدما أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الخميس، روبيو أن الولايات المتحدة لا تستبعد أي خيار في حال فشلت المفاوضات الدبلوماسية مع إيران، وقال: "إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق جيد، فقد أوضح الرئيس أن لديه خيارات أخرى".
وأضاف روبيو أن "هناك بعض المؤشرات الجيدة، لا أريد أن أكون متفائلًا أكثر من اللازم. لذا، دعونا نرى ما سيحدث خلال الأيام القليلة المقبلة".
وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على الموانئ الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.
وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.