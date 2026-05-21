https://sarabic.ae/20260521/ترامب-أمريكا-لا-تريد-فرض-رسوم-على-مضيق-هرمز-وستسترد-اليورانيوم-من-إيران-1113624158.html

ترامب: أمريكا لا تريد فرض رسوم على مضيق هرمز و"ستسترد" اليورانيوم من إيران

ترامب: أمريكا لا تريد فرض رسوم على مضيق هرمز و"ستسترد" اليورانيوم من إيران

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن أمريكا لا تريد فرض رسوم على مضيق هرمز، و"ستسترد" مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب. 21.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-21T16:58+0000

2026-05-21T16:58+0000

2026-05-21T16:58+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/15/1113624000_0:13:1759:1002_1920x0_80_0_0_cb47484ce90b9a2abab85d86d5fcd9e0.jpg

وأضاف في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: "سنحصل عليه، لسنا بحاجة إليه، ولا نريده، ربما ندمره بعد الحصول عليه، لكننا لن ندع الإيرانيين يحصلون عليه". كما صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الصراع مع إيران سيُحل في القريب العاجل. يأتي هذا بعدما أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الخميس، روبيو أن الولايات المتحدة لا تستبعد أي خيار في حال فشلت المفاوضات الدبلوماسية مع إيران، وقال: "إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق جيد، فقد أوضح الرئيس أن لديه خيارات أخرى".وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على الموانئ الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.

https://sarabic.ae/20260521/قائد-الجيش-الباكستاني-يزور-طهران-في-إطار-الوساطة-بين-إيران-والولايات-المتحدة-1113603650.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم, أخبار العالم الآن