قائد الجيش الباكستاني يزور طهران في إطار الوساطة بين إيران والولايات المتحدة
قائد الجيش الباكستاني يزور طهران في إطار الوساطة بين إيران والولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلامية إيرانية، بأن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، يتوجه اليوم الخميس، إلى العاصمة الإيرانية طهران، لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين. 21.05.2026, سبوتنيك عربي
وقالت إحدى تلك الوسائل: "يتوجه قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، إلى طهران اليوم، لمواصلة المحادثات والمشاورات مع المسؤولين الإيرانيين".وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.
07:31 GMT 21.05.2026
© REUTERS Iranian Foreign Ministryوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يستقبل قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، في مطار طهران، إيران، 15 نيسان/ أبريل 2026
أفادت وسائل إعلامية إيرانية، بأن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، يتوجه اليوم الخميس، إلى العاصمة الإيرانية طهران، لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين.
وقالت إحدى تلك الوسائل: "يتوجه قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، إلى طهران اليوم، لمواصلة المحادثات والمشاورات مع المسؤولين الإيرانيين".
وتابعت: "وذلك في إطار الوساطة بين طهران وواشنطن".
ضابط شرطة يحرس بوابة الدخول الرئيسية لوزارة الخارجية الباكستانية، في إسلام أباد، باكستان، 18 يناير/ كانون الثاني 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2026
باكستان: نأمل في التوصل لحل سلمي مستدام بين إيران وأمريكا ولا نزال متفائلين
7 مايو, 13:37 GMT

وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على الموانئ الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.

وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.
