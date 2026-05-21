قائد الجيش الباكستاني يزور طهران في إطار الوساطة بين إيران والولايات المتحدة

أفادت وسائل إعلامية إيرانية، بأن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، يتوجه اليوم الخميس، إلى العاصمة الإيرانية طهران، لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين. 21.05.2026, سبوتنيك عربي

وقالت إحدى تلك الوسائل: "يتوجه قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، إلى طهران اليوم، لمواصلة المحادثات والمشاورات مع المسؤولين الإيرانيين".وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.البرلمان الإيراني: أي مواجهة مقبلة ستجعل ترامب أكثر "خزيا وفضيحة"ترامب: إذا لم تقدم إيران مقترحا أفضل للتوصل إلى اتفاق فستتلقى ضربات أكثر شدة

