البرلمان الإيراني: أي مواجهة مقبلة ستجعل ترامب أكثر "خزيا وفضيحة"

سبوتنيك عربي

قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يمكنه ارتكاب أي حماقة. 17.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-17T18:23+0000

وأوضح رضائي، أن "أي حرب قادمة ستجعل ترامب أكثر خزيًا وفضيحة"، مؤكدًا موقف طهران الرافض للضغوط والتهديدات الأمريكية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نشر في وقت سابق اليوم، رسالة حذّر فيها من أن الوقت ينفد أمام إيران، داعيًا إياها إلى التحرك بسرعة.وقال ترامب في منشوره عبر منصة "تروث سوشيال": "بالنسبة لإيران، الوقت ينفد، وعليهم التحرك بسرعة كبيرة، وإلا فلن يتبقى منهم شيء. الوقت عامل حاسم!".وكان الرئيس الأمريكي، قد قال، أمس السبت، إنه لا يعرف ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق مع إيران في المستقبل القريب، مؤكدًا في الوقت نفسه أن طهران تبدي اهتمامًا بإبرام اتفاق.وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن المفاوضات لا تزال قائمة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن مسار المحادثات أو طبيعة الاتفاق المحتمل.دوكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في7 أيار/مايو الجاري، تعليق عملية "مشروع الحرية"، بعد 3 أيام على إطلاقها، والتي كانت تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، إلا أن الحرس الثوري الإيراني توعد باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.وجاءت التطورات بعدما أخفقت مفاوضات أمريكية إيرانية استضافتها باكستان، الشهر الماضي، في التوصل لاتفاق ينهي حربا أمريكية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية، بدأت في 28 شباط/فبراير الماضي ودامت نحو 40 يوما، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وعدد من كبار المسؤولين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات الملاحة الدولية والذي يمر عبره نحو 20% من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.

