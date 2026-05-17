التلفزيون الإيراني عن مسؤول عسكري: العدو يشن هجمات ضد دول المنطقة وينسبها إلى إيران

سبوتنيك عربي

17.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-17T16:54+0000

وأوضح المسؤول، في تصريحات بثها التلفزيون الإيراني اليوم الأحد، أن “العدو الأمريكي الإسرائيلي المهزوم”، بحسب وصفه، يسعى من خلال “عمليات غير مبررة” ضد دول المنطقة إلى تحميل الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية، بهدف الخروج من الأزمة التي يواجهها نتيجة “عدوانه غير القانوني وجرائمه”، على حد تعبيره. وكان مكتب أبوظبي الإعلامي قد أفاد، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن السلطات المختصة في إمارة أبوظبي تعاملت مع حريق اندلع في محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، ناجم عن استهداف بمسيرة. وأصدر المكتب بيانا جاء فيه: "تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة "براكة" للطاقة النووية في منطقة الظفرة، ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة دون تسجيل أي إصابات، ودون أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية، وقد تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية، وسيتم موافاتكم بالمستجدات حال توافرها". وطالبت الجهات المختصة الجمهور عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.وأشار وزير الدولة الإماراتي، خليفة بن شاهين المرر، أول أمس الجمعة، إلى أن بلاده تعرضت منذ 28 فبراير/شباط 2026، لما وصفه بـ"اعتداءات إيرانية متكررة"، موضحًا أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع نحو 3000 هجوم بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والصواريخ الجوالة، استهدفت منشآت مدنية وبنية تحتية حيوية، من بينها المطارات والموانئ والمنشآت النفطية ومحطات تحلية المياه وشبكات الطاقة والمناطق السكنية، وفقا لوزارة الخارجية الإماراتية.

