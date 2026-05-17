التلفزيون الإيراني عن مسؤول عسكري: العدو يشن هجمات ضد دول المنطقة وينسبها إلى إيران
نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول عسكري مطلع قوله، إن الولايات المتحدة وإسرائيل تحاولان الخروج من "المأزق الحالي" عبر تنفيذ هجمات ضد دول في المنطقة ونسبها إلى...
وأوضح المسؤول، في تصريحات بثها التلفزيون الإيراني اليوم الأحد، أن “العدو الأمريكي الإسرائيلي المهزوم”، بحسب وصفه، يسعى من خلال “عمليات غير مبررة” ضد دول المنطقة إلى تحميل الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية، بهدف الخروج من الأزمة التي يواجهها نتيجة “عدوانه غير القانوني وجرائمه”، على حد تعبيره. وكان مكتب أبوظبي الإعلامي قد أفاد، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن السلطات المختصة في إمارة أبوظبي تعاملت مع حريق اندلع في محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، ناجم عن استهداف بمسيرة. وأصدر المكتب بيانا جاء فيه: "تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة "براكة" للطاقة النووية في منطقة الظفرة، ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة دون تسجيل أي إصابات، ودون أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية، وقد تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية، وسيتم موافاتكم بالمستجدات حال توافرها". وطالبت الجهات المختصة الجمهور عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.وأشار وزير الدولة الإماراتي، خليفة بن شاهين المرر، أول أمس الجمعة، إلى أن بلاده تعرضت منذ 28 فبراير/شباط 2026، لما وصفه بـ"اعتداءات إيرانية متكررة"، موضحًا أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع نحو 3000 هجوم بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والصواريخ الجوالة، استهدفت منشآت مدنية وبنية تحتية حيوية، من بينها المطارات والموانئ والمنشآت النفطية ومحطات تحلية المياه وشبكات الطاقة والمناطق السكنية، وفقا لوزارة الخارجية الإماراتية.
نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول عسكري مطلع قوله، إن الولايات المتحدة وإسرائيل تحاولان الخروج من “المأزق الحالي” عبر تنفيذ هجمات ضد دول في المنطقة ونسبها إلى إيران، محذرًا من الانجرار وراء ما وصفه بـ”فخ العدو” أو اتخاذ مواقف وتصريحات غير محسوبة.
وأضاف أن إيران "كانت الطرف المنتصر في مواجهة الاعتداءات"، مؤكدًا إدانة طهران لما وصفه بـ”المؤامرة الإسرائيلية”، ومجددًا تحذير جميع الأطراف من الوقوع في "فخ العدو" أو الإقدام على أي سلوك أو تصريحات قد تؤدي إلى تصعيد الموقف في المنطقة.
وطمأنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية السكان، بإعلانها أن الحريق لم يؤثر على سلامة المحطة أو جاهزية أنظمتها الأساسية وأن جميع المحطات تعمل كالمعتاد.
