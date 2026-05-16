ترامب: لا أعلم ما إذا كان الاتفاق مع إيران بات قريبا

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لا يعرف ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق مع إيران في المستقبل القريب، مؤكدًا في الوقت نفسه أن طهران تبدي اهتمامًا بإبرام... 16.05.2026, سبوتنيك عربي

وأضاف ترامب، في تصريحات أدلى بها لقناة فرنسية اليوم السبت، أن إيران "ستواجه وقتاً سيئًا للغاية" في حال عدم التوصل إلى اتفاق. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن المفاوضات لا تزال قائمة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن مسار المحادثات أو طبيعة الاتفاق المحتمل.وجاءت التطورات بعدما أخفقت مفاوضات أمريكية إيرانية استضافتها باكستان، الشهر الماضي، في التوصل لاتفاق ينهي حربا أمريكية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية، بدأت في 28 شباط/فبراير الماضي ودامت نحو 40 يوما، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وعدد من كبار المسؤولين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات الملاحة الدولية والذي يمر عبره نحو 20% من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرا.ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.

