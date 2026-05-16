بوتين يناقش مع الرئيس الإماراتي الوضع في الشرق الأوسط وإيران

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، عدد من القضايا الإقليمية...

وجاء في بيان الكرملين: "في 16 مايو/أيار 2026، أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اتصالا هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان".وأضاف البيان: "أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتطور الناجح للتعاون الروسي الإماراتي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية، واتفق الرئيسان على مواصلة التواصل الثنائي الفعال".وكان آخر اتصال هاتفي بين الرئيسين، قد جرى في أواخر شهر 31 مارس/آذار الماضي، حيث تناول حينها عدد من القضايا الثنائية والإقليمية، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع الدولية.

