بوتين يناقش مع الرئيس الإماراتي الوضع في الشرق الأوسط وإيران
ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، عدد من القضايا الإقليمية... 16.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-16T14:32+0000
14:14 GMT 16.05.2026 (تم التحديث: 14:32 GMT 16.05.2026)
ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، عدد من القضايا الإقليمية والدولية، في مقدمتها الأزمة في منطقة الشرق الأوسط والمحيط الإيراني.
وجاء في بيان الكرملين: "في 16 مايو/أيار 2026، أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اتصالا هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان".
وتابع البيان: "ناقش الجانبان قضايا متعلقة بالأزمة في الشرق الأوسط وإيران، وأكدا على أهمية مواصلة العملية السياسية والدبلوماسية للتوصل إلى اتفاقيات سلام توافقية تراعي مصالح جميع دول المنطقة".
وأضاف البيان: "أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتطور الناجح للتعاون الروسي الإماراتي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية، واتفق الرئيسان على مواصلة التواصل الثنائي الفعال".
وختم البيان، بالقول: "شكر الرئيس فلاديمير بوتين، دولة الإمارات العربية المتحدة على مساعدتها المستمرة في حل القضايا الإنسانية المرتبطة بالنزاع الأوكراني".
وكان آخر اتصال هاتفي بين الرئيسين، قد جرى في أواخر شهر 31 مارس/آذار الماضي
، حيث تناول حينها عدد من القضايا الثنائية والإقليمية، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع الدولية.