بوتين يبحث مع رئيس دولة الإمارات تردي الأوضاع والتوترات في منطقة الشرق الأوسط
أعلن المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش، اليوم الثلاثاء، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، تدهور الأوضاع في...
2026-03-31T17:06+0000
أعلن المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش، اليوم الثلاثاء، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، تدهور الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
وجاء في بيان الكرملين، أنه "خلال المحادثة الهاتفية، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان عن قلقهما الشديد إزاء التدهور المستمر للأوضاع العسكرية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط".
وأفاد المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، أعربا عن قلقهما البالغ إزاء تدهور الوضع العسكري والسياسي في الشرق الأوسط، والخسائر في أرواح المدنيين، وتدمير البنية التحتية للطاقة والصناعة وغيرها من البنى التحتية المدنية.
وجاء في البيان: "خلال مكالمة هاتفية، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، عن قلقهما البالغ إزاء التدهور المستمر للوضع العسكري والسياسي في الشرق الأوسط، والخسائر في أرواح المدنيين، وتدمير البنية التحتية للطاقة والصناعة وغيرها من البنى التحتية المدنية".
وفي وقت سابق من اليوم، بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هاتفياً، مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الوضع في الشرق الأوسط ويؤكدان على ضرورة وقف الأعمال القتالية على الفور.
وجاء في بيان المكتب الإعلامي للكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي".
وأضاف، أنه "تم بالتفصيل، بحث الوضع الناجم عن التصعيد غير المسبوق للصراع في الشرق الأوسط... وأكد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية والسعي إلى التوصل لاتفاقيات سياسية ودبلوماسية تحترم مصالح جميع دول المنطقة احتراماً كاملاً".