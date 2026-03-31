https://sarabic.ae/20260331/بوتين-يبحث-مع-رئيس-دولة-الإمارات-تردي-الأوضاع-والتوترات-في-منطقة-الشرق-الأوسط-1112154437.html

بوتين يبحث مع رئيس دولة الإمارات تردي الأوضاع والتوترات في منطقة الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

أعلن المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش، اليوم الثلاثاء، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، تدهور الأوضاع في... 31.03.2026, سبوتنيك عربي

روسيا

العالم العربي

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109757072_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d5fc179cf1be181810d89b43302dfb60.jpg

وجاء في بيان الكرملين، أنه "خلال المحادثة الهاتفية، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان عن قلقهما الشديد إزاء التدهور المستمر للأوضاع العسكرية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط".وجاء في البيان: "خلال مكالمة هاتفية، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، عن قلقهما البالغ إزاء التدهور المستمر للوضع العسكري والسياسي في الشرق الأوسط، والخسائر في أرواح المدنيين، وتدمير البنية التحتية للطاقة والصناعة وغيرها من البنى التحتية المدنية".وفي وقت سابق من اليوم، بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هاتفياً، مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الوضع في الشرق الأوسط ويؤكدان على ضرورة وقف الأعمال القتالية على الفور.وأضاف، أنه "تم بالتفصيل، بحث الوضع الناجم عن التصعيد غير المسبوق للصراع في الشرق الأوسط... وأكد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية والسعي إلى التوصل لاتفاقيات سياسية ودبلوماسية تحترم مصالح جميع دول المنطقة احتراماً كاملاً".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

