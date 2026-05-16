ترامب: إيران لا تستطيع استخدام مضيق هرمز ضدي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن إيران لا تستطيع استخدام مضيق هرمز ضده، لافتا إلى أن طهران اسنخدمت المضيق في الماضي كسلاح، على حد قوله. 16.05.2026, سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن إيران لا تستطيع استخدام مضيق هرمز ضده، لافتا إلى أن طهران اسنخدمت المضيق في الماضي كسلاح، على حد قوله.
وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "لقد كانوا (إيران) يرهنون العالم بإرادتهم من خلال المضيق (هرمز) لعدة سنوات كثيرة، لقد فعلوا ذلك عدة مرات وقالوا سنغلق المضيق واستخدموه كسلاح".
وزير الخارجية الإيراني يقر بوجود ألغام في مضيق هرمز "تستدعي التنسيق" مع طهران
أمس, 11:00 GMT
وزير الخارجية الإيراني يقر بوجود ألغام في مضيق هرمز "تستدعي التنسيق" مع طهران
أمس, 11:00 GMT
وأضاف: "لا يستطيعون استخدامه كسلاح ضدي. إيران قامت بإغلاق مضيق هرمز في الماضي واستخدمته كسلاح".
وأكد ترامب: "أحبطت محاولات إيرانية لصنع سلاح نووي مرتين، ولو امتلكته لاستخدمته"، مشددًا على أن "الخطر النووي الإيراني كان سيستهدف إسرائيل والشرق الأوسط وأوروبا"، على حد زعمه.
وتابع: "مضيق هرمز سيكون مفتوحًا وسنضمن عدم امتلاكهم للسلاح النووي واستمرار استقرار العالم"، لافتًا إلى أنه "كان مستعدًا لقبول وصول سعر النفط إلى 200 دولار لمنعهم من امتلاك سلاح نووي سيستخدمونه حتمًا ضدنا".
وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.
وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.
