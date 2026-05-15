وزير الخارجية الإيراني يقر بوجود ألغام في مضيق هرمز "تستدعي التنسيق" مع طهران
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، وجود ألغام وعوائق بحرية في مضيق هرمز، مشددًا على ضرورة تنسيق السفن الراغبة في عبور المضيق مع السلطات...
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، وجود ألغام وعوائق بحرية في مضيق هرمز، مشددًا على ضرورة تنسيق السفن الراغبة في عبور المضيق مع السلطات العسكرية الإيرانية لـ"ضمان سلامة الملاحة"، وفق تعبيره.
وقال عراقجي، خلال مؤتمر صحفي، إن السفن العابرة لمضيق هرمز "مطالبة بالتنسيق مع القوات العسكرية الإيرانية
بسبب وجود ألغام وعوائق في المنطقة"، مؤكدًا أن "طهران ستتولى توجيه السفن وتأمين عبورها كما فعلت سابقًا مع عدد من السفن الهندية"، بحسب وسائل إعلام إيرانية.
وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن "الملاحة الآمنة تمثل سياسة ثابتة لإيران"، في إشارة إلى استمرار بلاده في إدارة حركة العبور بالمضيق الحيوي، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم.
وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل
حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.
وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.