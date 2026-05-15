قائد "سنتكوم" يكشف حقيقة احتفاظ إيران بقدرات صاروخية كبيرة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
ما هي دلالات ذهاب ترامب إلى الصين؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مؤتمر حركة فتح الثامن هل يشهد تحولات سياسية كبيرة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
النزوح يتجدّد في لبنان والفئات الأضعف تُترك في مواجهة العاصفة…وهل يفتح المجلس الأعلى للأعمال اللبناني – السوري صفحةً جديدة بين البلدين ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
قائد "سنتكوم" يكشف حقيقة احتفاظ إيران بقدرات صاروخية كبيرة
سبوتنيك عربي
ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، عن براد كوبر، أن القاعدة الصناعية الدفاعية لإيران المرتبطة بصناعة الطائرات المسيرة والصواريخ تراجعت بأكثر من 90%، وإيران لن تتمكن من إعادة بناء بحريتها المدمرة لفترة تصل إلى 10 سنوات.وجاءت تصريحات الجنرال براد كوبر أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، ذكر خلالها أنه "للتوضيح بمثالين فقط، فإن القاعدة الصناعية الدفاعية المرتبطة بالطائرات المسيرة والصواريخ والقدرات البحرية الإيرانية تراجعت بنسبة تصل إلى 90 %، ولم يتبق منها سوى ما يقارب 10 % منها".وبشأن ما يتعلق بالقوات البحرية الإيرانية، قال كوبر: "إن تقديري العسكري يشير إلى أنها لن تتمكن من البدء بإعادة البناء قبل فترة تتراوح بين 5 - 10 سنوات.. وكثير منكم يدرك تعقيدات بناء السفن الحربية، ويصبح الأمر أكثر تعقيدا عندما لا تملك قاعدة صناعية لبنائها، ومن وجهة نظري المهنية، لن تعود إيران إلى نفس مستوى البحرية الذي كانت عليه لجيل كامل".ويشار إلى أن تقارير صحفية قد أوضحت حيال تقييمات استخبارية أمريكية سرية، أن إيران استعادت معظم قدراتها الصاروخية، بما فيها الوصول إلى غالبية مواقع الإطلاق والمنشآت تحت الأرض، رغم الضربات العسكرية التي تعرضت لها خلال الحرب الأخيرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.
قائد "سنتكوم" يكشف حقيقة احتفاظ إيران بقدرات صاروخية كبيرة

© AP Photo / Jon Gambrell — قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر
كشف قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، براد كوبر، حقيقة التقارير التي تشير إلى أن إيران ما زالت تحتفظ بجزء كبير من قدراتها الصاروخية.
ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، عن براد كوبر، أن القاعدة الصناعية الدفاعية لإيران المرتبطة بصناعة الطائرات المسيرة والصواريخ تراجعت بأكثر من 90%، وإيران لن تتمكن من إعادة بناء بحريتها المدمرة لفترة تصل إلى 10 سنوات.
وجاءت تصريحات الجنرال براد كوبر أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، ذكر خلالها أنه "للتوضيح بمثالين فقط، فإن القاعدة الصناعية الدفاعية المرتبطة بالطائرات المسيرة والصواريخ والقدرات البحرية الإيرانية تراجعت بنسبة تصل إلى 90 %، ولم يتبق منها سوى ما يقارب 10 % منها".
وبشأن ما يتعلق بالقوات البحرية الإيرانية، قال كوبر: "إن تقديري العسكري يشير إلى أنها لن تتمكن من البدء بإعادة البناء قبل فترة تتراوح بين 5 - 10 سنوات.. وكثير منكم يدرك تعقيدات بناء السفن الحربية، ويصبح الأمر أكثر تعقيدا عندما لا تملك قاعدة صناعية لبنائها، ومن وجهة نظري المهنية، لن تعود إيران إلى نفس مستوى البحرية الذي كانت عليه لجيل كامل".
ويشار إلى أن تقارير صحفية قد أوضحت حيال تقييمات استخبارية أمريكية سرية، أن إيران استعادت معظم قدراتها الصاروخية، بما فيها الوصول إلى غالبية مواقع الإطلاق والمنشآت تحت الأرض، رغم الضربات العسكرية التي تعرضت لها خلال الحرب الأخيرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.
وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.
