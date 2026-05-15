قائد "سنتكوم" يكشف حقيقة احتفاظ إيران بقدرات صاروخية كبيرة

سبوتنيك عربي

كشف قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، براد كوبر، حقيقة التقارير التي تشير إلى أن إيران ما زالت تحتفظ بجزء كبير من قدراتها الصاروخية.

2026-05-15T09:56+0000

ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، عن براد كوبر، أن القاعدة الصناعية الدفاعية لإيران المرتبطة بصناعة الطائرات المسيرة والصواريخ تراجعت بأكثر من 90%، وإيران لن تتمكن من إعادة بناء بحريتها المدمرة لفترة تصل إلى 10 سنوات.وجاءت تصريحات الجنرال براد كوبر أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، ذكر خلالها أنه "للتوضيح بمثالين فقط، فإن القاعدة الصناعية الدفاعية المرتبطة بالطائرات المسيرة والصواريخ والقدرات البحرية الإيرانية تراجعت بنسبة تصل إلى 90 %، ولم يتبق منها سوى ما يقارب 10 % منها".وبشأن ما يتعلق بالقوات البحرية الإيرانية، قال كوبر: "إن تقديري العسكري يشير إلى أنها لن تتمكن من البدء بإعادة البناء قبل فترة تتراوح بين 5 - 10 سنوات.. وكثير منكم يدرك تعقيدات بناء السفن الحربية، ويصبح الأمر أكثر تعقيدا عندما لا تملك قاعدة صناعية لبنائها، ومن وجهة نظري المهنية، لن تعود إيران إلى نفس مستوى البحرية الذي كانت عليه لجيل كامل".ويشار إلى أن تقارير صحفية قد أوضحت حيال تقييمات استخبارية أمريكية سرية، أن إيران استعادت معظم قدراتها الصاروخية، بما فيها الوصول إلى غالبية مواقع الإطلاق والمنشآت تحت الأرض، رغم الضربات العسكرية التي تعرضت لها خلال الحرب الأخيرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.

