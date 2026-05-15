ترامب: زيارتي للصين ناجحة ولا تنسى

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، زيارته إلى الصين بـ"الناجحة والتي لا تنسى"، مشيرًا إلى أن العلاقات الأمريكية الصينية، "بالغة الأهمية وأنها...

وأكد الرئيس الأمريكي أن الصين والولايات المتحدة توصلتا خلال زيارته إلى عدد من الاتفاقيات المهمة، لافتا إلى انه تم إبرام عدة عقود وحل العديد من القضايا.وقال ترامب بعد جولة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في حدائق تشونغنانهاي الرئاسية في وسط بكين: "توصل الجانبان (الصين والولايات المتحدة ) إلى عدد من الاتفاقيات الهامة، وأبرما عدة عقود، وحلّا العديد من القضايا، مما عاد بالنفع الكبير على بلدينا والعالم أجمع".وأكد ترامب، بأنه مستعد لمواصلة التواصل مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، مشيرا إلى انه يتطلع إلى لقائه في واشنطن.من جهته أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، بأن زيارة ترامب إلى الصين ستساهم في تعزيز التفاهم المتبادل وتعميق الثقة المتبادلة، ورفع رفاهية شعبي البلدين.وقال شي جين بينغ: " ستساهم زيارة ترامب (إلى الصين) في تعزيز التفاهم المتبادل، وتعميق الثقة المتبادلة، ورفع رفاهية شعبي البلدين".ونقل تلفزيون الصين المركزي عن شي جين بينغ قوله: "يتعين على الجانبين تنفيذ التوافقات المهمة التي تم التوصل إليها على النحو الأمثل، والتمسك بالزخم الإيجابي الذي تحقق بصعوبة، والالتزام التام بالمسار المختار، وإزالة العقبات، وتعزيز التنمية المستقرة للعلاقات الثنائية".وأجرى ترامب زيارة دولة إلى الصين على مدار 3 أيام، وأجرى الرئيس الصيني يوم أمس الخميس، مراسم استقبال ومأدبة ترحيب لترامب.شي جين بينغ: بكين وواشنطن توصلتا إلى توافق بشأن الحفاظ على علاقات تجارية مستقرة

