https://sarabic.ae/20260515/شي-جين-بينغ-بكين-وواشنطن-توصلتا-إلى-توافق-بشأن-الحفاظ-على-علاقات-تجارية-مستقرة---عاجل-1113431488.html

شي جين بينغ: بكين وواشنطن توصلتا إلى توافق بشأن الحفاظ على علاقات تجارية مستقرة

شي جين بينغ: بكين وواشنطن توصلتا إلى توافق بشأن الحفاظ على علاقات تجارية مستقرة

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، بأن بلاده والولايات المتحدة الأمريكية، "توصلتا إلى توافق بشأن الحفاظ على علاقات تجارية مستقرة وتوسيع التعاون في... 15.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-15T06:02+0000

2026-05-15T06:02+0000

2026-05-15T06:31+0000

الصين

أخبار العالم الآن

الأخبار

دونالد ترامب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0e/1113399252_0:7:3071:1734_1920x0_80_0_0_1dabd7c914906a1ba75a85e5372f3791.jpg

وأكد شي، في تصريحات صحفية صباح اليوم الجمعة، عقب محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بكين: "لقد توصلنا إلى توافق في الآراء بشأن الحفاظ على علاقات تجارية واقتصادية مستقرة، وتوسيع التعاون في مختلف المجالات، فضلًا عن التوصل إلى تسوية مناسبة للقضايا العالقة بين البلدين".وأضاف الرئيس الصيني: "على بكين وواشنطن تنفيذ الاتفاقيات، التي تم التوصل إليها خلال زيارة ترامب، والتمسك بالزخم الإيجابي، الذي تحقق بصعوبة".ومن جانبه، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "الصين والولايات المتحدة توصلتا خلال زيارته إلى عدد من الاتفاقيات المهمة وأبرمتا عدة عقود وحلتا العديد من القضايا".وتأتي هذه التصريحات، في وقت وصف فيه الرئيس الأمريكي زيارته إلى الصين بأنها "ناجحة ولا تُنسى"، مشيرًا إلى أن "العلاقات الأمريكية الصينية بالغة الأهمية ومن المؤكد أنها ستستمر في التحسن".وأدلى المتحدث بهذه التصريحات في معرض حديثه عن زيارة ترامب إلى الصين، وهي أول زيارة لرئيس أمريكي إلى الصين، منذ 9 سنوات والثانية لترامب منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.وقال المتحدث إن "الرئيسين اتفقا على رؤية جديدة لبناء علاقة بناءة بين الصين والولايات المتحدة تقوم على الاستقرار الإستراتيجي لتقديم توجيه إستراتيجي للعلاقات الصينية الأمريكية على مدى السنوات الثلاث المقبلة وما بعدها، وتعزيز التنمية المستقرة والسليمة والمستدامة للعلاقات الصينية الأمريكية، وجلب المزيد من السلام والازدهار والتقدم للعالم".وأجرى ترامب زيارة دولة إلى الصين على مدار 3 أيام، وأجرى الرئيس الصيني يوم أمس الخميس، مراسم استقبال ومأدبة ترحيب لترامب.

https://sarabic.ae/20260515/ترامب-لن-أصبر-أكثر-بشأن-إيران-والرئيس-الصيني-عرض-المساعدة-1113428932.html

https://sarabic.ae/20260514/خبيرة-في-الشؤون-الصينية-الشرق-الأوسط-حاضر-بقوة-في-أي-توافق-بين-ترامب-وشي-جين-بينغ-1113422288.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, أخبار العالم الآن, الأخبار, دونالد ترامب