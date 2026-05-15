https://sarabic.ae/20260515/شي-جين-بينغ-بكين-وواشنطن-توصلتا-إلى-توافق-بشأن-الحفاظ-على-علاقات-تجارية-مستقرة---عاجل-1113431488.html
شي جين بينغ: بكين وواشنطن توصلتا إلى توافق بشأن الحفاظ على علاقات تجارية مستقرة
شي جين بينغ: بكين وواشنطن توصلتا إلى توافق بشأن الحفاظ على علاقات تجارية مستقرة
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، بأن بلاده والولايات المتحدة الأمريكية، "توصلتا إلى توافق بشأن الحفاظ على علاقات تجارية مستقرة وتوسيع التعاون في... 15.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-15T06:02+0000
2026-05-15T06:02+0000
2026-05-15T06:31+0000
الصين
أخبار العالم الآن
الأخبار
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0e/1113399252_0:7:3071:1734_1920x0_80_0_0_1dabd7c914906a1ba75a85e5372f3791.jpg
وأكد شي، في تصريحات صحفية صباح اليوم الجمعة، عقب محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بكين: "لقد توصلنا إلى توافق في الآراء بشأن الحفاظ على علاقات تجارية واقتصادية مستقرة، وتوسيع التعاون في مختلف المجالات، فضلًا عن التوصل إلى تسوية مناسبة للقضايا العالقة بين البلدين".وأضاف الرئيس الصيني: "على بكين وواشنطن تنفيذ الاتفاقيات، التي تم التوصل إليها خلال زيارة ترامب، والتمسك بالزخم الإيجابي، الذي تحقق بصعوبة".ومن جانبه، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "الصين والولايات المتحدة توصلتا خلال زيارته إلى عدد من الاتفاقيات المهمة وأبرمتا عدة عقود وحلتا العديد من القضايا".وتأتي هذه التصريحات، في وقت وصف فيه الرئيس الأمريكي زيارته إلى الصين بأنها "ناجحة ولا تُنسى"، مشيرًا إلى أن "العلاقات الأمريكية الصينية بالغة الأهمية ومن المؤكد أنها ستستمر في التحسن".وأدلى المتحدث بهذه التصريحات في معرض حديثه عن زيارة ترامب إلى الصين، وهي أول زيارة لرئيس أمريكي إلى الصين، منذ 9 سنوات والثانية لترامب منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.وقال المتحدث إن "الرئيسين اتفقا على رؤية جديدة لبناء علاقة بناءة بين الصين والولايات المتحدة تقوم على الاستقرار الإستراتيجي لتقديم توجيه إستراتيجي للعلاقات الصينية الأمريكية على مدى السنوات الثلاث المقبلة وما بعدها، وتعزيز التنمية المستقرة والسليمة والمستدامة للعلاقات الصينية الأمريكية، وجلب المزيد من السلام والازدهار والتقدم للعالم".وأجرى ترامب زيارة دولة إلى الصين على مدار 3 أيام، وأجرى الرئيس الصيني يوم أمس الخميس، مراسم استقبال ومأدبة ترحيب لترامب.
https://sarabic.ae/20260515/ترامب-لن-أصبر-أكثر-بشأن-إيران-والرئيس-الصيني-عرض-المساعدة-1113428932.html
https://sarabic.ae/20260514/خبيرة-في-الشؤون-الصينية-الشرق-الأوسط-حاضر-بقوة-في-أي-توافق-بين-ترامب-وشي-جين-بينغ-1113422288.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0e/1113399252_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f0cdaf14a4b46cdfe592e37625093e80.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الصين, أخبار العالم الآن, الأخبار, دونالد ترامب
الصين, أخبار العالم الآن, الأخبار, دونالد ترامب
شي جين بينغ: بكين وواشنطن توصلتا إلى توافق بشأن الحفاظ على علاقات تجارية مستقرة
06:02 GMT 15.05.2026 (تم التحديث: 06:31 GMT 15.05.2026)
صرّح الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، بأن بلاده والولايات المتحدة الأمريكية، "توصلتا إلى توافق بشأن الحفاظ على علاقات تجارية مستقرة وتوسيع التعاون في جميع المجالات".
وأكد شي، في تصريحات صحفية صباح اليوم الجمعة، عقب محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بكين: "لقد توصلنا إلى توافق في الآراء بشأن الحفاظ على علاقات تجارية واقتصادية مستقرة، وتوسيع التعاون في مختلف المجالات، فضلًا عن التوصل إلى تسوية مناسبة للقضايا العالقة بين البلدين".
وأضاف الرئيس الصيني: "على بكين وواشنطن تنفيذ الاتفاقيات، التي تم التوصل إليها خلال زيارة ترامب، والتمسك بالزخم الإيجابي، الذي تحقق بصعوبة".
وذكر شي أن زيارة نظيره الأمريكي إلى بكين، "ستسهم في تعزيز التفاهم المتبادل وتعميق الثقة المتبادلة ورفع مستوى رفاهية شعبي البلدين".
ومن جانبه، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "الصين والولايات المتحدة توصلتا خلال زيارته إلى عدد من الاتفاقيات المهمة وأبرمتا عدة عقود وحلتا العديد من القضايا".
وتأتي هذه التصريحات، في وقت وصف فيه الرئيس الأمريكي زيارته إلى الصين بأنها "ناجحة ولا تُنسى"، مشيرًا إلى أن "العلاقات الأمريكية الصينية بالغة الأهمية ومن المؤكد أنها ستستمر في التحسن".
وفي سياق متصل، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن الرئيسين الصيني والأمريكي، "أجريا تبادلًا معمّقًا للآراء حول القضايا الرئيسية التي تهم البلدين والعالم، وتوصلا إلى سلسلة من التفاهمات المشتركة الجديدة".
وأدلى المتحدث بهذه التصريحات في معرض حديثه عن زيارة ترامب إلى الصين، وهي أول زيارة لرئيس أمريكي إلى الصين، منذ 9 سنوات والثانية لترامب منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.
وقال المتحدث إن "الرئيسين اتفقا على رؤية جديدة لبناء علاقة بناءة بين الصين والولايات المتحدة
تقوم على الاستقرار الإستراتيجي لتقديم توجيه إستراتيجي للعلاقات الصينية الأمريكية على مدى السنوات الثلاث المقبلة وما بعدها، وتعزيز التنمية المستقرة والسليمة والمستدامة للعلاقات الصينية الأمريكية، وجلب المزيد من السلام والازدهار والتقدم للعالم".
وأوضح المتحدث الصيني أن "الرئيسين توصلا إلى تفاهمات مشتركة مهمة حول معالجة الشواغل المتبادلة بينهما بطريقة مناسبة"، مضيفًا أن شي وترامب، "اتفقا على تعزيز التواصل والتنسيق بشأن القضايا الدولية والإقليمية".
وأجرى ترامب زيارة دولة إلى الصين على مدار 3 أيام، وأجرى الرئيس الصيني يوم أمس الخميس، مراسم استقبال ومأدبة ترحيب لترامب.