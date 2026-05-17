الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلق على استهداف محطة "براكة" النووية بالإمارات

سبوتنيك عربي

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأحد، أن مستويات الإشعاع في محطة "براكة" للطاقة النووية بدولة الإمارات ما تزال ضمن المعدلات الطبيعية، وفق ما أبلغت... 17.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-17T12:48+0000

وأوضحت الوكالة، في بيان، أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق بمولد كهربائي، يقع خارج المحيط الداخلي للمحطة النووية، مشيرة إلى عدم تسجيل أي إصابات جراء الحادث، فيما تتولى مولدات الديزل الاحتياطية حاليًا تزويد الوحدة الثالثة بالطاقة الكهربائية. وأضافت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تتابع تطورات الوضع عن كثب، وتواصل تنسيقها المستمر مع السلطات الإماراتية، مؤكدة جاهزيتها لتقديم الدعم والمساعدة عند الحاجة. كما جدد غروسي دعوته إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس العسكري في محيط المنشآت النووية، محذرًا من مخاطر وقوع حوادث قد تهدد الأمن والسلامة النووية.وأفاد مكتب أبوظبي الإعلامي، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن السلطات المختصة في إمارة أبوظبي تعاملت مع حريق اندلع في محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، ناجم عن استهداف بمسيرة.وطمأنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية السكان، بإعلانها أن الحريق لم يؤثر على سلامة المحطة أو جاهزية أنظمتها الأساسية وأن جميع المحطات تعمل كالمعتاد.وطالبت الجهات المختصة الجمهور عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.وأشار وزير الدولة الإماراتي، خليفة بن شاهين المرر، أول أمس الجمعة، إلى أن بلاده تعرضت منذ 28 فبراير/شباط 2026، لما وصفه بـ"اعتداءات إيرانية متكررة"، موضحًا أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع نحو 3000 هجوم بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والصواريخ الجوالة، استهدفت منشآت مدنية وبنية تحتية حيوية، من بينها المطارات والموانئ والمنشآت النفطية ومحطات تحلية المياه وشبكات الطاقة والمناطق السكنية، وفقا لوزارة الخارجية الإماراتية.

