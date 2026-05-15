الإمارات: نحتفظ بجميع حقوقنا لمواجهة أي تهديد أو عمل عدائي

سبوتنيك عربي

قالت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم السبت، إن جميع الإجراءات التي اتخذتها البلاد تندرج ضمن إطار تدابيرها الدفاعية الهادفة إلى حماية سيادتها ومدنييها وبنيتها...

2026-05-15T22:42+0000

وأكدت الوزارة في بيان لها أن دولة الإمارات تحتفظ بكامل حقوقها السيادية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية في مواجهة أي تهديد أو عمل عدائي، مشددة على "أن محاولات الضغط أو الترويج للمزاعم المغرضة لن تؤثر على مواقفها الثابتة، ولن تثنيها عن حماية مصالحها الوطنية العليا وصون سيادتها واستقلال قرارها".كما أكدت وزارة الخارجية استمرار دولة الإمارات في التنسيق والتشاور الوثيق مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب الشركاء الإقليميين والدوليين، دعمًا لأمن المنطقة واستقرارها وتعزيزًا للعمل الخليجي المشترك.وجاء البيان بعد أن نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الاثنين، تقريرًا قالت فيه إن الإمارات شنت عمليات عسكرية على إيران في أوائل أبريل/نيسان.وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وزعمت واشنطن وتل أبيب أن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.

