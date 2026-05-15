ترامب: لم أطلب من الرئيس الصيني أي وساطة بشأن إيران

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأنه خلال محادثاته مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لم يطلب منه أي خدمات فيما يتعلق بالملف الإيراني أو أي ضغوط... 15.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-15T17:04+0000

وقال ترامب: "لم أطلب منه أي خدمات، ولم أطلب منه ممارسة أي ضغوط"، وفق ما نقلته وسائل الإعلام المرافقة للرئيس الأمريكي في زيارته إلى الصين.وأشار ترامب إلى أنه يدرس رفع الحظر المفروض على شراء الشركات الصينية للنفط الإيراني.وأجاب ترامب، عن سؤال حول ما إذا كان يدرس رفع الحظر المفروض على شراء الشركات الصينية للنفط من إيران: "لقد تحدثنا في الأمر، وسأتخذ قراراً".وفي السياق ذاته، اعتبر ترامب أن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، في ورطة كبيرة بسبب سياسات الهجرة والطاقة التي ينتهجها، ودعا رئيس الوزراء البريطاني إلى إعادة النظر في نهجه المتعلق بالهجرة وسياسات الطاقة.وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.

