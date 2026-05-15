ترامب يقول إنه سيقبل بتعليق البرنامج النووي الإيراني لمدة 20 عاما

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، استعداده لقبول تعليق البرنامج النووي الإيراني لمدة عشرين عاما. 15.05.2026, سبوتنيك عربي

وعندما سأله أحد الصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية عما إذا كان تعليق البرنامج لمدة 20 عاما كافيا، أجاب ترامب: "20 عاما كافية. لكن مستوى الضمانات التي سيقدمونها... يجب أن تكون 20 عاما حقيقية". وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد طالب في السابق طهران بالتوقف نهائيا عن تخصيب اليورانيوم، مُدعيا أنه لا يريد تحميل الرئيس القادم مسؤولية هذه المشكلة.وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأنه إذا لم تسلّم إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة، فإن الأمريكيين سيأتون لأخذه بأنفسهم.وأوضح ترامب في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أنه "في اللحظة المناسبة، إما أن نتدخل [لأخذ اليورانيوم] أو سنستلمه. أعتقد أننا سنستلمه على الأرجح. ولكن إذا لم يسلم لنا، فسنتدخل".وشدد الرئيس الأمريكي على أنه يرفض أحدث مقترح سلام إيراني مع واشنطن بسبب موقف طهران من برنامجها النووي.وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أن طهران ستناقش مع موسكو مصير مخزون اليورانيوم المُخَصّب، بمجرد أن تبدأ الولايات المتحدة وإيران بمناقشة هذا الملف.وقال عراقجي بشأن مسألة "تسليم" اليورانيوم الإيراني المخصب: "بمجرد أن ننتقل إلى هذه المرحلة، سيكون لدينا بالتأكيد المزيد من المشاورات مع روسيا". وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن موضوع اليورانيوم المُخَصّب ليس مدرجا حاليًا على جدول اتصالات طهران وواشنطن.وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وزعمت واشنطن وتل أبيب أن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.

