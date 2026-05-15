ترامب يهدد بالتحرك للاستيلاء على اليورانيوم المخصب إذا رفضت طهران تسليمه لواشنطن طواعية

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأنه إذا لم تسلّم إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة، فإن الأمريكيين سيأتون لأخذه بأنفسهم. 15.05.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح ترامب في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أنه "في اللحظة المناسبة، إما أن نتدخل [لأخذ اليورانيوم] أو سنستلمه. أعتقد أننا سنستلمه على الأرجح. ولكن إذا لم يسلم لنا، فسنتدخل".وشدد الرئيس الأمريكي على أنه يرفض أحدث مقترح سلام إيراني مع واشنطن بسبب موقف طهران من برنامجها النووي.وقال ترامب: "ألقي نظرة على المقترح، وإذا لم يعجبني المقترح الأول، أرفضه ببساطة... إذا كان لديهم (السلطات الإيرانية) أي شيء نووي بأي شكل من الأشكال، فلن أقرأ الصفحات الأربعين الأخرى".ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي قد صرح أكثر من مرة بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.وفي السياق نفسه، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أن طهران ستناقش مع موسكو مصير مخزون اليورانيوم المُخَصّب، بمجرد أن تبدأ الولايات المتحدة وإيران بمناقشة هذا الملف.وقال عراقجي بشأن مسألة "تسليم" اليورانيوم الإيراني المخصب: "بمجرد أن ننتقل إلى هذه المرحلة، سيكون لدينا بالتأكيد المزيد من المشاورات مع روسيا". وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن موضوع اليورانيوم المُخَصّب ليس مدرجا حاليًا على جدول اتصالات طهران وواشنطن.وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.

