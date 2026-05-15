ترامب يهدد بالتحرك للاستيلاء على اليورانيوم المخصب إذا رفضت طهران تسليمه لواشنطن طواعية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
ما هي دلالات ذهاب ترامب إلى الصين؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مؤتمر حركة فتح الثامن هل يشهد تحولات سياسية كبيرة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
النزوح يتجدّد في لبنان والفئات الأضعف تُترك في مواجهة العاصفة…وهل يفتح المجلس الأعلى للأعمال اللبناني – السوري صفحةً جديدة بين البلدين ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
الحرب على إيران والنفط يتصدران اجتماعات تكتل بريكس، انطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260515/ترامب-يهدد-بالتحرك-للاستيلاء-على-اليورانيوم-المخصب-إذا-رفضت-طهران-تسليمه-لواشنطن-طواعية-1113445658.html
ترامب يهدد بالتحرك للاستيلاء على اليورانيوم المخصب إذا رفضت طهران تسليمه لواشنطن طواعية
ترامب يهدد بالتحرك للاستيلاء على اليورانيوم المخصب إذا رفضت طهران تسليمه لواشنطن طواعية
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأنه إذا لم تسلّم إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة، فإن الأمريكيين سيأتون لأخذه بأنفسهم. 15.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-15T12:48+0000
2026-05-15T12:48+0000
العالم
الأخبار
دونالد ترامب
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/15/1110606227_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_229630f451878ef69500ccf8b80c2f92.jpg
وأوضح ترامب في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أنه "في اللحظة المناسبة، إما أن نتدخل [لأخذ اليورانيوم] أو سنستلمه. أعتقد أننا سنستلمه على الأرجح. ولكن إذا لم يسلم لنا، فسنتدخل".وشدد الرئيس الأمريكي على أنه يرفض أحدث مقترح سلام إيراني مع واشنطن بسبب موقف طهران من برنامجها النووي.وقال ترامب: "ألقي نظرة على المقترح، وإذا لم يعجبني المقترح الأول، أرفضه ببساطة... إذا كان لديهم (السلطات الإيرانية) أي شيء نووي بأي شكل من الأشكال، فلن أقرأ الصفحات الأربعين الأخرى".ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي قد صرح أكثر من مرة بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.وفي السياق نفسه، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أن طهران ستناقش مع موسكو مصير مخزون اليورانيوم المُخَصّب، بمجرد أن تبدأ الولايات المتحدة وإيران بمناقشة هذا الملف.وقال عراقجي بشأن مسألة "تسليم" اليورانيوم الإيراني المخصب: "بمجرد أن ننتقل إلى هذه المرحلة، سيكون لدينا بالتأكيد المزيد من المشاورات مع روسيا". وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن موضوع اليورانيوم المُخَصّب ليس مدرجا حاليًا على جدول اتصالات طهران وواشنطن.وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.
https://sarabic.ae/20260512/إيران-تهدد-برفع-تخصيب-اليورانيوم-إلى-90-ردا-على-أي-هجوم-أمريكي-1113341445.html
https://sarabic.ae/20260515/قائد-سنتكوم-يكشف-حقيقة-احتفاظ-إيران-بقدرات-صاروخية-كبيرة-1113440075.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/15/1110606227_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_865a2781ab2bf77816d4cf2d9d74f716.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الأخبار, دونالد ترامب, إيران
العالم, الأخبار, دونالد ترامب, إيران

ترامب يهدد بالتحرك للاستيلاء على اليورانيوم المخصب إذا رفضت طهران تسليمه لواشنطن طواعية

12:48 GMT 15.05.2026
© AP Photo / Allison Robbertالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2026
© AP Photo / Allison Robbert
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأنه إذا لم تسلّم إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة، فإن الأمريكيين سيأتون لأخذه بأنفسهم.
وأوضح ترامب في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أنه "في اللحظة المناسبة، إما أن نتدخل [لأخذ اليورانيوم] أو سنستلمه. أعتقد أننا سنستلمه على الأرجح. ولكن إذا لم يسلم لنا، فسنتدخل".
موقع نطنز النووي الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2026
إيران تهدد برفع تخصيب اليورانيوم إلى 90% ردا على أي هجوم أمريكي
12 مايو, 07:19 GMT
وشدد الرئيس الأمريكي على أنه يرفض أحدث مقترح سلام إيراني مع واشنطن بسبب موقف طهران من برنامجها النووي.
وقال ترامب: "ألقي نظرة على المقترح، وإذا لم يعجبني المقترح الأول، أرفضه ببساطة... إذا كان لديهم (السلطات الإيرانية) أي شيء نووي بأي شكل من الأشكال، فلن أقرأ الصفحات الأربعين الأخرى".
ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي قد صرح أكثر من مرة بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.
وفي السياق نفسه، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أن طهران ستناقش مع موسكو مصير مخزون اليورانيوم المُخَصّب، بمجرد أن تبدأ الولايات المتحدة وإيران بمناقشة هذا الملف.
وقال عراقجي بشأن مسألة "تسليم" اليورانيوم الإيراني المخصب: "بمجرد أن ننتقل إلى هذه المرحلة، سيكون لدينا بالتأكيد المزيد من المشاورات مع روسيا". وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن موضوع اليورانيوم المُخَصّب ليس مدرجا حاليًا على جدول اتصالات طهران وواشنطن.
وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2026
قائد "سنتكوم" يكشف حقيقة احتفاظ إيران بقدرات صاروخية كبيرة
09:56 GMT
وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.
وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала