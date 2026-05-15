الخارجیة الإيرانية: الأكراد هم حراس الحدود وسند قوتنا
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بأن "أهالي محافظة كردستان غربي البلاد، بصمودهم ووعيهم السياسي العالي، أدّوا دورًا قيّمًا للغاية في حماية حدود البلاد وإحباط مخططات الأعداء".
وجاءت تصريحات بقائي، ظهر اليوم الجمعة في مقابلة
مع وكالة "إرنا"، تعليقًا على التصريحات المتكررة للمسؤولين الأمريكيين بشأن الأكراد.
وقال بقائي: "إننا لم نعر يومًا اهتمامًا لتصريحات الأجانب حول أبناء وطننا، فنحن نعلم كيف يعشق الإيرانيون، بمن فيهم الأکراد واللُّر والترك والبلوش والفرس، وطنهم".
وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية
أن "هذه التصريحات التي تسمعونها تعد دليلًا على العجز والارتباك، وعلى عدم معرفة بحقيقة الشعب الإيراني، وأن العدو يلجأ إلى شتى المؤامرات لتحقيق مطامعه وأهدافه غير المشروعة".
واستطرد بقائي: "تصريحات المسؤولين الأمريكيين تجعلنا نفخر أكثر من ذي قبل بوعي وإدراك وبصيرة أبناء الشعب الكردي، ويجب الإشادة بهم لأنهم تمكنوا هذه المرة من إفشال مخططات العدو وإحباط مساعيه في تمرير أعماله الشريرة".
وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل
حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.
وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.