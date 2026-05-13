https://sarabic.ae/20260513/الخارجية-الإيرانية-الطرف-الأمريكي-أبلغنا-عدم-موافقته-على-مقترحنا-في-هذه-المرحلة-1113374203.html

الخارجية الإيرانية: الطرف الأمريكي أبلغنا عدم موافقته على مقترحنا في هذه المرحلة

الخارجية الإيرانية: الطرف الأمريكي أبلغنا عدم موافقته على مقترحنا في هذه المرحلة

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الأربعاء، أن "الطرف الأمريكي أبلغ طهران بعدم موافقته على المقترح الإيراني في هذه المرحلة"،... 13.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-13T11:39+0000

2026-05-13T11:39+0000

2026-05-13T11:39+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_0:7:856:488_1920x0_80_0_0_2ab2ff5e8009af879706277203bfe184.jpg

وأوضح بقائي أن "طهران ترفض المطالب القصوى المتعلقة ببرنامجها النووي"، معتبرةً إياها مطالب "ظالمة وغير واقعية".وأضاف أن "الجانبين لم يتطرقا في هذه المرحلة إلى تفاصيل البرنامج النووي، نتيجة تعثر الجولات السابقة مع واشنطن"، مشيرًا إلى أن فشل المحادثات السابقة يعود إلى النهج غير العقلاني للولايات المتحدة، الذي حال دون تحقيق أي تقدم في مسار التفاوض.وأعلنت إيران، أمس الثلاثاء، أنها ترفض الدخول في جولة ثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، "دون استيفاء 5 شروط لبناء الحد الأدنى من ضمانات الثقة"، بحسب وسائل إعلام إيرانية.وقالت مصادر مطّلعة لوكالة "فارس" الإيرانية: "هذه الشروط محددة فقط في إطار بناء حد أدنى من الثقة للعودة إلى عملية المفاوضات، وتعتقد طهران أنه من دون تحقيق هذه الشروط عمليًا، لن يكون من الممكن الدخول في مفاوضات جديدة".وأوضحت مصادر الوكالة أن "المقترح الأمريكي الأخير يشمل بنودًا أحادية الجانب ومصممة لخدمة مصالح واشنطن، حيث تسعى من خلاله لتحقيق الأهداف التي لم تتحقق في الحرب".وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.

https://sarabic.ae/20260513/عراقجي-تهديدات-واشنطن-وغياب-الثقة-فيها-من-أبرز-العقبات-لإنهاء-الحرب-والتوصل-إلى-اتفاق-1113368097.html

https://sarabic.ae/20260513/البنتاغون-كلفة-الحرب-الأمريكية-على-إيران-تناهز-29-مليار-دولار-1113367493.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم