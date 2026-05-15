عراقجي: مضيق هرمز ليس مغلقا أمام الدول الصديقة وعليها التنسيق مع قواتنا العسكرية

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أن مضيق هرمز ليس مغلقا أمام الدول الصديقة، وأن السفن التابعة لهذه الدول مطالبة بتنسيق عبورها مع القوات...

ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، عن عراقجي أن "أهم مشكلة في المحادثات تتمثل في الرسائل المتناقضة التي نتلقاها من الأمريكيين عبر المواقف المختلفة وإيران ليست مسؤولة عن زعزعة الأمن في مضيق هرمز".وأكد وزير الخارجية الإيراني أن "إيران لم تبدأ هذه الحرب، وإنما تدافع عن نفسها فقط، ولديها الحق الكامل في الدفاع المشروع".ولفت عراقجي إلى أن "القيود المفروضة في مضيق هرمز تستهدف أعداء إيران فقط، وليس الدول الصديقة والسفن التابعة للدول الصديقة والدول الأخرى ملزمة بتنسيق عبورها مع قواتنا العسكرية".وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.

