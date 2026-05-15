الإمارات: لا ننتظر حماية من أحد وندحض الادعاءات الإيرانية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
ما هي دلالات ذهاب ترامب إلى الصين؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مؤتمر حركة فتح الثامن هل يشهد تحولات سياسية كبيرة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
النزوح يتجدّد في لبنان والفئات الأضعف تُترك في مواجهة العاصفة…وهل يفتح المجلس الأعلى للأعمال اللبناني – السوري صفحةً جديدة بين البلدين ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
الحرب على إيران والنفط يتصدران اجتماعات تكتل بريكس، انطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الإمارات: لا ننتظر حماية من أحد وندحض الادعاءات الإيرانية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدولة الإماراتي، خليفة بن شاهين المرر، اليوم الجمعة، رفض دولة الإمارات العربية المتحدة القاطع لما وصفه بـ"الادعاءات الإيرانية"، ومحاولات تبرير... 15.05.2026, سبوتنيك عربي
© Photo / Unsplash/ Nick Fewingsأبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة
أكد وزير الدولة الإماراتي، خليفة بن شاهين المرر، اليوم الجمعة، رفض دولة الإمارات العربية المتحدة القاطع لما وصفه بـ"الادعاءات الإيرانية"، ومحاولات تبرير الهجمات الإيرانية التي استهدفت الإمارات ودولا شقيقة وصديقة، معتبرًا أنها تمثل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
وجاءت تصريحات المرر خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية مجموعة "بريكس" المنعقد في نيودلهي، في الهند، إذ شدد على أن الإمارات ترفض أي تهديدات تمس سيادتها أو أمنها الوطني أو استقلال قرارها، مؤكدًا احتفاظ بلاده بكامل حقوقها السيادية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية في مواجهة أي أعمال عدائية.
وأشار الوزير الإماراتي إلى أن بلاده تعرضت منذ 28 فبراير/ شباط 2026، لما وصفه بـ"اعتداءات إيرانية إرهابية متكررة"، موضحًا أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع نحو 3000 هجوم بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والصواريخ الجوالة، استهدفت منشآت مدنية وبنية تحتية حيوية، من بينها المطارات والموانئ والمنشآت النفطية ومحطات تحلية المياه وشبكات الطاقة والمناطق السكنية، وفقا لوزارة الخارجية الإماراتية.
وأضاف أن إيران واصلت، بحسب قوله، هجماتها رغم الإدانات والقرارات الدولية والإقليمية، مشيرًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، وقرارات صادرة عن مجلس حقوق الإنسان والمنظمة البحرية الدولية ومجلس منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، والتي أدانت الهجمات الإيرانية واعتبرتها تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
وأوضح المرر أن إيران قامت أيضا بعرقلة حركة الملاحة الدولية، بما في ذلك "الإغلاق الفعلي" لمضيق هرمز، معتبرًا أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام المضيق كأداة ضغط اقتصادي يمثل "أعمال قرصنة" وتهديدا مباشرا لأمن الطاقة العالمي واستقرار المنطقة.
وشدد الوزير الإماراتي، خليفة بن شاهين المرر، على أن بلاده "لا تنتظر حماية من أحد وأنها قادرة على ردع العدوان الغاشم، وتحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها بما يكفل حماية مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة".
كما حمّل إيران المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الهجمات، داعيًا إلى احترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي ووقف الاعتداءات كمدخل لتحقيق الاستقرار الإقليمي.
