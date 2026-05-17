استخبارات الناتو تعتقد أن إيران احتفظت بمعظم قدراتها الصاروخية
أفادت وسائل إعلام بريطانية، نقلًا عن مصادر بأن أجهزة استخبارات حلف شمال الأطلسي "الناتو" تعتقد أن إيران ما زالت تحتفظ بمعظم قدراتها الصاروخية رغم الضربات... 17.05.2026, سبوتنيك عربي
استخبارات الناتو تعتقد أن إيران احتفظت بمعظم قدراتها الصاروخية
02:08 GMT 17.05.2026 (تم التحديث: 03:08 GMT 17.05.2026)
أفادت وسائل إعلام بريطانية، نقلًا عن مصادر بأن أجهزة استخبارات حلف شمال الأطلسي "الناتو" تعتقد أن إيران ما زالت تحتفظ بمعظم قدراتها الصاروخية رغم الضربات الأخيرة.
وذكرت التقارير أن أجهزة الاستخبارات حذرت من أن إيران لا تزال تمتلك إمكانية الوصول إلى الجزء الأكبر من صواريخها ومنشآتها تحت الأرض.
فيما تشير تقديرات الاستخبارات الأميركية، وفق التقرير، إلى أن 90% من مواقع الإطلاق والمنشآت العسكرية الخاصة بالتخزين في إيران أصبحت تعمل جزئيًا أو بشكل كامل، ما يعني أن طهران قادرة على مواصلة أي صراع مع الولايات المتحدة لأشهر.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا شن ضربات على أهداف داخل إيران في 28 شباط/فبراير. وفي 8 نيسان/أبريل، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار، لكن الولايات المتحدة فرضت لاحقًا حصارًا على الموانئ الإيرانية، فيما أعلنت إيران تطبيق قواعد خاصة لعبور السفن عبر مضيق هرمز.