الأمين العام للأمم المتحدة يطالب إسرائيل ولبنان بالالتزام الكامل بوقف الأعمال العدائية

سبوتنيك عربي

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعلان تمديد وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل لمدة 45 يوماً، مؤكداً دعم المنظمة الدولية لكافة الجهود... 16.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-16T19:59+0000

وأوضح المكتب الصحفي للأمم المتحدة، في مذكرة للمراسلين اليوم السبت، أن غوتيريش دعا جميع الأطراف إلى “الاحترام الكامل” لوقف الأعمال العدائية، ووقف الهجمات، والالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني. وأكدت الأمم المتحدة التزامها بمواصلة دعم الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي تم اعتماده عقب حرب عام 2006 بين حزب الله اللبناني وإسرائيل. وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، أمس الجمعة، تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوما، لإتاحة المجال أمام إحراز مزيد من التقدم في المفاوضات.وتابع: "ستستأنف وزارة الخارجية الأمريكية المسار السياسي للمحادثات يومي 2 و3 يونيو/حزيران المقبل"، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق مسار أمني في مقر وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون" يوم 29 مايو/أيار بمشاركة وفود عسكرية من البلدين. ويخيّم التصعيد العسكري على المشهد بين لبنان وإسرائيل، بعد غارات إسرائيلية دامية على لبنان وقعت، يوم أمس، أسفرت عن مقتل 22 شخصًا على الأقل بينهم 8 أطفال، جنوبي البلاد وعلى الطريق الساحلي بين بيروت والجنوب. يأتي ذلك في وقت اختُتمت في العاصمة الأمريكية واشنطن، اجتماعات اليوم الأول من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، والتي تُعقد برعاية أمريكية وسط مساع لبحث ملفات أمنية وسياسية بين الجانبين.وتأتي هذه الجولة، وهي الثالثة من نوعها، رغم استمرار وقف إطلاق النار المعلن في أبريل/نيسان الماضي بوساطة أمريكية، ما يضع علامات استفهام حول مدى صمود المسار التفاوضي في ظل التوتر الميداني المتصاعد.وتُشرف الولايات المتحدة على هذه الجولة عبر مفاوضات تمتد ليومي 14 و15 مايو/أيار الجاري، بهدف "الدفع" نحو اتفاق أوسع يتعلق بالسلام والأمن بين الطرفين، استكمالًا لجولات سابقة عُقدت في أبريل/نيسان الماضي.

