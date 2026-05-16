حزب الله: "الاحتلال" الإسرائيلي لن يستقر على أرض لبنان بوجود المقاومة

سبوتنيك عربي

أكد "حزب الله" اللبناني رفضه لأي "إملاءات أو ضغوط ووصايات أمريكية أو غيرها" تستهدف فرض مسار أو خيارات تمس بسيادة لبنان، مشدداً على أن "الاحتلال الإسرائيلي لن...

وقال الحزب، في بيان صدر اليوم السبت، بمناسبة ذكرى اتفاق “17 أيار”، إن الحديث عن اتفاق سلام بين السلطة اللبنانية و”إسرائيل” يمثل “انحرافاً وتبرئة للعدو من عدوانه”. ودعا حزب الله السلطة اللبنانية إلى “وقف مسلسل التنازل المجاني والتفريط في الحقوق وكرامة الوطن”، مطالباً بالتعاون من أجل تحقيق الثوابت الوطنية ووقف العدوان الإسرائيلي بشكل “نهائي وكامل”. وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، أمس الجمعة، تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوما، لإتاحة المجال أمام إحراز مزيد من التقدم في المفاوضات.وكتب بيغوت، في منشور عبر منصة "إكس": "الولايات المتحدة استضافت يومي 14 و15مايو/أيار يومين من المحادثات المثمرة للغاية بين إسرائيل ولبنان، وسيتم تمديد وقف إطلاق النار الذي بدأ في 16 أبريل/نيسان لمدة 45 يوما إضافية لضمان استمرار التقدم".ويخيّم التصعيد العسكري على المشهد بين لبنان وإسرائيل، بعد غارات إسرائيلية دامية على لبنان وقعت، يوم أمس، أسفرت عن مقتل 22 شخصًا على الأقل بينهم 8 أطفال، جنوبي البلاد وعلى الطريق الساحلي بين بيروت والجنوب. يأتي ذلك في وقت اختُتمت في العاصمة الأمريكية واشنطن، اجتماعات اليوم الأول من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، والتي تُعقد برعاية أمريكية وسط مساع لبحث ملفات أمنية وسياسية بين الجانبين.وتأتي هذه الجولة، وهي الثالثة من نوعها، رغم استمرار وقف إطلاق النار المعلن في أبريل/نيسان الماضي بوساطة أمريكية، ما يضع علامات استفهام حول مدى صمود المسار التفاوضي في ظل التوتر الميداني المتصاعد.وتُشرف الولايات المتحدة على هذه الجولة عبر مفاوضات تمتد ليومي 14 و15 مايو/أيار الجاري، بهدف "الدفع" نحو اتفاق أوسع يتعلق بالسلام والأمن بين الطرفين، استكمالًا لجولات سابقة عُقدت في أبريل/نيسان الماضي.

