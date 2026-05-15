نواف سلام: لبنان يواجه أخطر أزمة في تاريخه و"المغامرات العبثية" قادت إلى الانهيار

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الجمعة، أن لبنان يواجه أخطر أزمة منذ تأسيس الدولة اللبنانية، معتبرا أن البلاد أُديرت لسنوات طويلة باعتبارها "غنيمة"... 15.05.2026, سبوتنيك عربي

وخلال كلمة ألقاها في عشاء جمعية المقاصد، شدد سلام على أن أي إنقاذ حقيقي للبنان لن يتحقق من دون العودة إلى منطق الدولة صاحبة القرار السيادي، التي تحترم الدستور وتطبق القوانين على الجميع، مؤكدا ضرورة إعادة بناء الإدارة العامة على أسس الكفاءة والشفافية والمحاسبة. وأضاف أن الدولة التي يسعى إليها اللبنانيون يجب أن تقوم على "قرار وطني واحد" يصدر عن المؤسسات الدستورية، وعلى "سلاح واحد" هو سلاح الجيش اللبناني، وقانون يُطبق على الجميع دون استثناء، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية. حذر رئيس الوزراء اللبناني من استمرار الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، متسائلا عن إمكانية استعادة البلاد لعافيتها في ظل هجرة الشباب وتآكل الطبقة الوسطى ومعاناة القطاعات التعليمية والصحية. وختم نواف سلام بالتأكيد على أن الخروج من الأزمة يتطلب مواجهة الحقائق بشكل كامل، داعياً إلى تعزيز الجبهة الداخلية وحشد الدعم العربي والدولي لدعم موقف لبنان في المحافل الدولية، ومشدداً على رفضه لخطابات التحريض والتخوين.وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، اليوم الجمعة، تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوما، لإتاحة المجال أمام إحراز مزيد من التقدم في المفاوضات.وكتب بيغوت، في منشور عبر منصة "إكس": "الولايات المتحدة استضافت يومي 14 و15مايو/أيار يومين من المحادثات المثمرة للغاية بين إسرائيل ولبنان، وسيتم تمديد وقف إطلاق النار الذي بدأ في 16 أبريل/نيسان لمدة 45 يوما إضافية لضمان استمرار التقدم".وتابع: "ستستأنف وزارة الخارجية الأمريكية المسار السياسي للمحادثات يومي 2 و3 يونيو/حزيران المقبل"، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق مسار أمني في مقر وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون" يوم 29 مايو/أيار بمشاركة وفود عسكرية من البلدين.ويخيّم التصعيد العسكري على المشهد بين لبنان وإسرائيل، بعد غارات إسرائيلية دامية على لبنان وقعت، يوم أمس، أسفرت عن مقتل 22 شخصًا على الأقل بينهم 8 أطفال، جنوبي البلاد وعلى الطريق الساحلي بين بيروت والجنوب.يأتي ذلك في وقت اختُتمت في العاصمة الأمريكية واشنطن، اجتماعات اليوم الأول من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، والتي تُعقد برعاية أمريكية وسط مساع لبحث ملفات أمنية وسياسية بين الجانبين.وتأتي هذه الجولة، وهي الثالثة من نوعها، رغم استمرار وقف إطلاق النار المعلن في أبريل/نيسان الماضي بوساطة أمريكية، ما يضع علامات استفهام حول مدى صمود المسار التفاوضي في ظل التوتر الميداني المتصاعد.وتُشرف الولايات المتحدة على هذه الجولة عبر مفاوضات تمتد ليومي 14 و15 مايو/أيار الجاري، بهدف "الدفع" نحو اتفاق أوسع يتعلق بالسلام والأمن بين الطرفين، استكمالًا لجولات سابقة عُقدت في أبريل/نيسان الماضي.

