بن غفير: نريد الاستيطان في لبنان ويجب عدم الخوف من أي ضغوط
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة، بأنه "يريد الاستيطان في لبنان"، داعيًا إلى "عدم الخوف من أي ضغوط"، على حد قوله.
صرّح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة، بأنه "يريد الاستيطان في لبنان"، داعيًا إلى "عدم الخوف من أي ضغوط"، على حد قوله.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات بن غفير، جاءت خلال احتفالات "يوم القدس" إحياء لذكرى توحيد شطري المدينة والسيطرة على القدس الشرقية عام 1967.
وقال بن غفير
: "لدينا أيضًا خطط لتشجيع الهجرة من غزة والضفة الغربية"، معربًا عن رغبته في "إقامة مستوطنات إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية".
ويخيّم التصعيد العسكري على المشهد بين لبنان وإسرائيل
، بعد غارات إسرائيلية دامية على لبنان وقعت يوم أمس، أسفرت عن مقتل 22 شخصًا على الأقل، بينهم 8 أطفال، جنوبي البلاد وعلى الطريق الساحلي بين بيروت والجنوب.
يأتي ذلك في وقت اختُتمت في العاصمة الأمريكية واشنطن، اجتماعات اليوم الأول من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، والتي تُعقد برعاية أمريكية وسط مساعٍ لبحث ملفات أمنية وسياسية بين الجانبين.
وتأتي هذه الجولة، وهي الثالثة من نوعها
، رغم استمرار وقف إطلاق النار المعلن في أبريل/ نيسان الماضي بوساطة أمريكية، ما يضع علامات استفهام حول مدى صمود المسار التفاوضي في ظل التوتر الميداني المتصاعد.
وتُشرف الولايات المتحدة على هذه الجولة عبر مفاوضات تمتد ليومي 14 و15 مايو/ أيار الجاري، بهدف "الدفع" نحو اتفاق أوسع
يتعلق بالسلام والأمن بين الطرفين، استكمالًا لجولات سابقة عُقدت في أبريل الماضي.