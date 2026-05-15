https://sarabic.ae/20260515/بن-غفير-نريد-الاستيطان-في-لبنان-ويجب-عدم-الخوف-من-أي-ضغوط-1113440326.html

بن غفير: نريد الاستيطان في لبنان ويجب عدم الخوف من أي ضغوط

بن غفير: نريد الاستيطان في لبنان ويجب عدم الخوف من أي ضغوط

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة، بأنه "يريد الاستيطان في لبنان"، داعيًا إلى "عدم الخوف من أي ضغوط"، على حد قوله. 15.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-15T09:54+0000

2026-05-15T09:54+0000

2026-05-15T09:54+0000

لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/10/1091822525_0:0:1084:609_1920x0_80_0_0_e8b36b6eaa9f25054104ebf5b11b633a.jpg

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات بن غفير، جاءت خلال احتفالات "يوم القدس" إحياء لذكرى توحيد شطري المدينة والسيطرة على القدس الشرقية عام 1967.ويخيّم التصعيد العسكري على المشهد بين لبنان وإسرائيل، بعد غارات إسرائيلية دامية على لبنان وقعت يوم أمس، أسفرت عن مقتل 22 شخصًا على الأقل، بينهم 8 أطفال، جنوبي البلاد وعلى الطريق الساحلي بين بيروت والجنوب.وتأتي هذه الجولة، وهي الثالثة من نوعها، رغم استمرار وقف إطلاق النار المعلن في أبريل/ نيسان الماضي بوساطة أمريكية، ما يضع علامات استفهام حول مدى صمود المسار التفاوضي في ظل التوتر الميداني المتصاعد.وتُشرف الولايات المتحدة على هذه الجولة عبر مفاوضات تمتد ليومي 14 و15 مايو/ أيار الجاري، بهدف "الدفع" نحو اتفاق أوسع يتعلق بالسلام والأمن بين الطرفين، استكمالًا لجولات سابقة عُقدت في أبريل الماضي.

https://sarabic.ae/20260515/الجيش-الإسرائيلي-ينذر-بإخلاء-5-بلدات-جنوبي-لبنان-1113430657.html

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار