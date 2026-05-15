الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء 5 بلدات جنوبي لبنان
© REUTERS Stringer يتصاعد الدخان عقب غارة إسرائيلية في النبطية، لبنان، 16 نيسان/ أبريل 2026
أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، "إنذارًا عاجلًا" إلى سكان 5 بلدات في جنوب لبنان.
وأكد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أن "الإنذار العاجل يشمل السكان اللبنانيين المتواجدين في البلدات والقرى التالية: شبريحا وحمادية (صور)، وزقوق المفدي ومعشوق والحوش".
#عاجل ‼️انذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: شبريحا, حمادية (صور)، زقوق المفدي, معشوق, الحوش— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 15, 2026
🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة. جيش الدفاع الإسرائيلي لا ينوي المساس بكم.
وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيانه، أن هذه الإجراءات تأتي في ظل ما وصفه بـ"خرق اتفاق وقف إطلاق النار من قبل "حزب الله" اللبناني، مؤكدًا أنه "سيضطر للعمل بقوة ضد هذه الأنشطة"، مع التشديد على أنه "لا يستهدف المدنيين"، وفق تعبيره.
ودعا البيان سكان تلك القرى اللبنانية إلى "مغادرة منازلهم فورًا والابتعاد لمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد نحو مناطق مفتوحة"، محذرًا من أن "التواجد بالقرب من عناصر الحزب أو منشآته ووسائله القتالية يعرّض حياتهم لخطر مباشر"، على حد قوله.
ويخيّم التصعيد العسكري على المشهد بين لبنان وإسرائيل، بعد غارات إسرائيلية دامية على لبنان وقعت يوم أمس، أسفرت عن مقتل 22 شخصًا على الأقل، بينهم 8 أطفال، جنوبي البلاد وعلى الطريق الساحلي بين بيروت والجنوب.
يأتي ذلك في وقت اختُتمت في العاصمة الأمريكية واشنطن، اجتماعات اليوم الأول من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، والتي تُعقد برعاية أمريكية وسط مساعٍ لبحث ملفات أمنية وسياسية بين الجانبين.
وتأتي هذه الجولة، وهي الثالثة من نوعها، رغم استمرار وقف إطلاق النار المعلن في أبريل/ نيسان الماضي بوساطة أمريكية، ما يضع علامات استفهام حول مدى صمود المسار التفاوضي في ظل التوتر الميداني المتصاعد.
وتُشرف الولايات المتحدة على هذه الجولة عبر مفاوضات تمتد ليومي 14 و15 مايو/ أيار الجاري، بهدف "الدفع" نحو اتفاق أوسع يتعلق بالسلام والأمن بين الطرفين، استكمالًا لجولات سابقة عُقدت في أبريل الماضي.