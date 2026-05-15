الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء 5 بلدات جنوبي لبنان

أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، "إنذارًا عاجلًا" إلى سكان 5 بلدات في جنوب لبنان.

2026-05-15T05:29+0000

وأكد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أن "الإنذار العاجل يشمل السكان اللبنانيين المتواجدين في البلدات والقرى التالية: شبريحا وحمادية (صور)، وزقوق المفدي ومعشوق والحوش".وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيانه، أن هذه الإجراءات تأتي في ظل ما وصفه بـ"خرق اتفاق وقف إطلاق النار من قبل "حزب الله" اللبناني، مؤكدًا أنه "سيضطر للعمل بقوة ضد هذه الأنشطة"، مع التشديد على أنه "لا يستهدف المدنيين"، وفق تعبيره.ويخيّم التصعيد العسكري على المشهد بين لبنان وإسرائيل، بعد غارات إسرائيلية دامية على لبنان وقعت يوم أمس، أسفرت عن مقتل 22 شخصًا على الأقل، بينهم 8 أطفال، جنوبي البلاد وعلى الطريق الساحلي بين بيروت والجنوب.وتأتي هذه الجولة، وهي الثالثة من نوعها، رغم استمرار وقف إطلاق النار المعلن في أبريل/ نيسان الماضي بوساطة أمريكية، ما يضع علامات استفهام حول مدى صمود المسار التفاوضي في ظل التوتر الميداني المتصاعد.وتُشرف الولايات المتحدة على هذه الجولة عبر مفاوضات تمتد ليومي 14 و15 مايو/ أيار الجاري، بهدف "الدفع" نحو اتفاق أوسع يتعلق بالسلام والأمن بين الطرفين، استكمالًا لجولات سابقة عُقدت في أبريل الماضي.

