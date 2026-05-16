الجيش الإسرائيلي يدعو لإخلاء 9 قرى في جنوب لبنان تحسبا لغارات جوية
أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تحذيرات بالإخلاء لتسع قرى في جنوب لبنان تحسبا لغارات جوية تستهدف "حزب الله" اللبناني، على حد قوله.
2026-05-16T06:33+0000
06:22 GMT 16.05.2026 (تم التحديث: 06:33 GMT 16.05.2026)
أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تحذيرات بالإخلاء لتسع قرى في جنوب لبنان تحسبا لغارات جوية تستهدف "حزب الله" اللبناني، على حد قوله.
وقال في بيان له، إنه "يُطلب من سكان قرى ققعاييت السنوبر، وكوثرييت الصياد، والمروانية، والغسانية، وطفحتة، وإرزاي، والبابلية، وإنصار، والبيسارية، إخلاء منازلهم لمسافة كيلومتر واحد على الأقل".
وتابع محذرا من أنه "في ضوء انتهاكات "حزب الله" اللبناني لاتفاق وقف إطلاق النار، يضطر الجيش الإسرائيلي للتحرك ضده بالقوة".
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، أمس الجمعة، تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوما
، لإتاحة المجال أمام إحراز مزيد من التقدم في المفاوضات.
وكتب بيغوت، في منشور عبر منصة "إكس": "الولايات المتحدة استضافت يومي 14 و15مايو/أيار يومين من المحادثات المثمرة للغاية بين إسرائيل ولبنان، وسيتم تمديد وقف إطلاق النار الذي بدأ في 16 أبريل/نيسان لمدة 45 يوما إضافية لضمان استمرار التقدم".
وتابع: "ستستأنف وزارة الخارجية الأمريكية المسار السياسي للمحادثات يومي 2 و3 يونيو/حزيران المقبل"، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق مسار أمني في مقر وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون" يوم 29 مايو/أيار بمشاركة وفود عسكرية من البلدين.
ويخيّم التصعيد العسكري على المشهد بين لبنان وإسرائيل
، بعد غارات إسرائيلية دامية على لبنان وقعت، يوم أمس، أسفرت عن مقتل 22 شخصًا على الأقل بينهم 8 أطفال، جنوبي البلاد وعلى الطريق الساحلي بين بيروت والجنوب.
يأتي ذلك في وقت اختُتمت في العاصمة الأمريكية واشنطن، اجتماعات اليوم الأول من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، والتي تُعقد برعاية أمريكية وسط مساع لبحث ملفات أمنية وسياسية بين الجانبين.
وتأتي هذه الجولة، وهي الثالثة من نوعها
، رغم استمرار وقف إطلاق النار المعلن في أبريل/نيسان الماضي بوساطة أمريكية، ما يضع علامات استفهام حول مدى صمود المسار التفاوضي في ظل التوتر الميداني المتصاعد.
وتُشرف الولايات المتحدة على هذه الجولة عبر مفاوضات تمتد ليومي 14 و15 مايو/أيار الجاري، بهدف "الدفع" نحو اتفاق أوسع
يتعلق بالسلام والأمن بين الطرفين، استكمالًا لجولات سابقة عُقدت في أبريل/نيسان الماضي.