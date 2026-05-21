الخارجية الإيرانية ترد على تكهنات إعلامية حول تفاصيل المفاوضات المتعلقة بإنهاء الحرب
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الخميس، أنه لا يمكن تأكيد أي من التكهنات المتداولة في الأيام الأخيرة بشأن مختلف جوانب... 21.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-21T21:05+0000
21:00 GMT 21.05.2026 (تم التحديث: 21:05 GMT 21.05.2026)
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الخميس، أنه لا يمكن تأكيد أي من التكهنات المتداولة في الأيام الأخيرة بشأن مختلف جوانب المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.
وقال بقائي، في تصريحات ردا على سؤال لوكالة
أنباء "إرنا" الإيرانية، إن المفاوضات في هذه المرحلة تتركز على إنهاء الحرب في جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.
وأضاف أن ما يُنشر في بعض وسائل الإعلام حول الملفات النووية، بما في ذلك مسألة تخصيب اليورانيوم أو المواد المخصبة، لا يتجاوز كونه "تكهنات إعلامية تفتقر إلى المصداقية".
وأكد المتحدث الإيراني، أن التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالمفاوضات سيتم الإعلان عنها عبر المسؤولين المعتمدين والمتحدث باسم فريق التفاوض.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال، اليوم الخميس، أن الصراع مع إيران سينتهي في القريب العاجل.
وقال ترامب للصحفيين، إن "الصراع مع إيران سينتهي قريبا، قريبا جدا".
وفي السياق ذاته، أوضح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة لا تستبعد أي خيار في حال فشلت المفاوضات الدبلوماسية مع إيران، وقال: "إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق جيد، فقد أوضح الرئيس أن لديه خيارات أخرى".
وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.
وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.