https://sarabic.ae/20260521/الخارجية-الإيرانية-ترد-على-تكهنات-إعلامية-حول-تفاصيل-المفاوضات-المتعلقة-بإنهاء-الحرب-1113632158.html

الخارجية الإيرانية ترد على تكهنات إعلامية حول تفاصيل المفاوضات المتعلقة بإنهاء الحرب

الخارجية الإيرانية ترد على تكهنات إعلامية حول تفاصيل المفاوضات المتعلقة بإنهاء الحرب

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الخميس، أنه لا يمكن تأكيد أي من التكهنات المتداولة في الأيام الأخيرة بشأن مختلف جوانب... 21.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-21T21:00+0000

2026-05-21T21:00+0000

2026-05-21T21:05+0000

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_1b72f366c061653bb8fa9ab913ec15e4.jpg

وقال بقائي، في تصريحات ردا على سؤال لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، إن المفاوضات في هذه المرحلة تتركز على إنهاء الحرب في جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان. وأضاف أن ما يُنشر في بعض وسائل الإعلام حول الملفات النووية، بما في ذلك مسألة تخصيب اليورانيوم أو المواد المخصبة، لا يتجاوز كونه "تكهنات إعلامية تفتقر إلى المصداقية". وأكد المتحدث الإيراني، أن التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالمفاوضات سيتم الإعلان عنها عبر المسؤولين المعتمدين والمتحدث باسم فريق التفاوض.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال، اليوم الخميس، أن الصراع مع إيران سينتهي في القريب العاجل.وفي السياق ذاته، أوضح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة لا تستبعد أي خيار في حال فشلت المفاوضات الدبلوماسية مع إيران، وقال: "إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق جيد، فقد أوضح الرئيس أن لديه خيارات أخرى".وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.

https://sarabic.ae/20260521/ترامب-أمريكا-لا-تريد-فرض-رسوم-على-مضيق-هرمز-وستسترد-اليورانيوم-من-إيران-1113624158.html

https://sarabic.ae/20260521/قائد-الجيش-الباكستاني-يزور-طهران-في-إطار-الوساطة-بين-إيران-والولايات-المتحدة-1113603650.html

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار