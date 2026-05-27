https://sarabic.ae/20260527/البيت-الأبيض-يكشف-حقيقة-إعلان-إيران-بشأن-مذكرة-التفاهم-1113797110.html

البيت الأبيض يكشف حقيقة إعلان إيران بشأن "مذكرة التفاهم"

البيت الأبيض يكشف حقيقة إعلان إيران بشأن "مذكرة التفاهم"

سبوتنيك عربي

ذكر البيت الأبيض، ​اليوم الأربعاء، أن ‌التقرير الذي بثه ‌التلفزيون ‌الإيراني الرسمي ويستشهد بمسودة ‌إطار ‌عمل ⁠أولي وغير رسمي ⁠لمذكرة ‌تفاهم ⁠بين إيران... 27.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-27T16:20+0000

2026-05-27T16:20+0000

2026-05-27T16:20+0000

أخبار إيران

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/16/1105140501_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_46341a92f47e03282985c48fd61ebe30.jpg

وأفاد البيت الأبيض في إحاطة صحفية، مساء اليوم الأربعاء، ​بأن ⁠المذكرة ​المشار إليها "مختلقة ​بالكامل".وكان التلفزيون ⁠الإيراني الرسمي، قد أوضح في وقت سابق اليوم الأربعاء، أنه حصل على مسودة إطار عمل أولي ‌غير رسمي لمذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن.وأضاف ‌التلفزيون أنه "بموجب هذا الإطار ستسمح إيران ‌بعودة حركة ‌الملاحة التجارية ⁠عبر مضيق هرمز إلى مستويات ⁠ما ‌قبل الحرب في ⁠غضون شهر"، في مقابل أن تقوم ⁠الولايات المتحدة بسحب قواتها ⁠العسكرية من محيط إيران، وترفع الحصار البحري المفروض على موانيها.وقال التلفزيون الرسمي إنه حصل على وثيقة أولية غير رسمية من 14 نقطة لمذكرة التفاهم، وبحسب النص: "تعهّدت الولايات المتحدة، بشكل واضح فيما يتعلق بمضيق هرمز، بإلغاء الحصار البحري المفروض على إيران، والتوقف عن مضايقة السفن العابرة المتجهة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو القادمة منها. وفي المقابل، تعهّدت إيران بأن يعود عدد السفن التجارية العابرة من الخليج إلى بحر عمان والعكس، خلال مدة شهر، إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب".وأضاف أن "هذه التعهدات لا تشمل السفن العسكرية، وأن طهران لم تُقدّم أي التزام بفتح مضيق هرمز دون قيد أو شرط"، موضحًا أن "إيران ستتولى إدارة مسار عبور السفن لمضيق هرمز وتحصيل رسوم الخدمات بالتنسيق والتعاون مع سلطنة عمان".وأشار التلفزيون الإيراني إلى أنه حال التوصل عبر المفاوضات إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، فمن المرجح اعتماد الاتفاق بصيغة قرار مُلزم من مجلس الأمن، لافتًا إلى أن العملية تستغرق وقتًا وأن الإطار العام لمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن لم يُحسم بعد، وهناك احتمالات بعدم التوصل إلى صيغته النهائية.وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن المفاوضات اللاحقة التي عُقدت في إسلام آباد بينهما، انتهت دون تحقيق اختراق.

https://sarabic.ae/20260527/إعلام-الطيران-الحربي-الأمريكي-يغادر-تل-أبيب-حال-التوصل-لاتفاق-مع-إيران-1113791491.html

https://sarabic.ae/20260527/ترامب-الولايات-المتحدة-لن-تخفف-العقوبات-على-إيران-مقابل-تخليها-عن-اليورانيوم-عالي-التخصيب-1113796443.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, العالم, الأخبار