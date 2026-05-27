البيت الأبيض يكشف حقيقة إعلان إيران بشأن "مذكرة التفاهم"
سبوتنيك عربي
ذكر البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن التقرير الذي بثه التلفزيون الإيراني الرسمي ويستشهد بمسودة إطار عمل أولي وغير رسمي لمذكرة تفاهم بين إيران...
2026-05-27T16:20+0000
وأفاد البيت الأبيض في إحاطة صحفية، مساء اليوم الأربعاء، بأن المذكرة المشار إليها "مختلقة بالكامل".وكان التلفزيون الإيراني الرسمي، قد أوضح في وقت سابق اليوم الأربعاء، أنه حصل على مسودة إطار عمل أولي غير رسمي لمذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن.وأضاف التلفزيون أنه "بموجب هذا الإطار ستسمح إيران بعودة حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون شهر"، في مقابل أن تقوم الولايات المتحدة بسحب قواتها العسكرية من محيط إيران، وترفع الحصار البحري المفروض على موانيها.وقال التلفزيون الرسمي إنه حصل على وثيقة أولية غير رسمية من 14 نقطة لمذكرة التفاهم، وبحسب النص: "تعهّدت الولايات المتحدة، بشكل واضح فيما يتعلق بمضيق هرمز، بإلغاء الحصار البحري المفروض على إيران، والتوقف عن مضايقة السفن العابرة المتجهة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو القادمة منها. وفي المقابل، تعهّدت إيران بأن يعود عدد السفن التجارية العابرة من الخليج إلى بحر عمان والعكس، خلال مدة شهر، إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب".وأضاف أن "هذه التعهدات لا تشمل السفن العسكرية، وأن طهران لم تُقدّم أي التزام بفتح مضيق هرمز دون قيد أو شرط"، موضحًا أن "إيران ستتولى إدارة مسار عبور السفن لمضيق هرمز وتحصيل رسوم الخدمات بالتنسيق والتعاون مع سلطنة عمان".وأشار التلفزيون الإيراني إلى أنه حال التوصل عبر المفاوضات إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، فمن المرجح اعتماد الاتفاق بصيغة قرار مُلزم من مجلس الأمن، لافتًا إلى أن العملية تستغرق وقتًا وأن الإطار العام لمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن لم يُحسم بعد، وهناك احتمالات بعدم التوصل إلى صيغته النهائية.وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن المفاوضات اللاحقة التي عُقدت في إسلام آباد بينهما، انتهت دون تحقيق اختراق.
