طهران: إيران تسعى للإفراج عن جميع أرصدتها المجمدة لدى الولايات المتحدة

سبوتنيك عربي

صرح نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي باقري كني، الخميس، بأن طهران تسعى للإفراج عن جميع الأرصدة الإيرانية المجمدة من قبل واشنطن.

2026-05-27T22:17+0000

وقال باقري كني في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "الأصول المجمدة هي ملك لنا، والولايات المتحدة فرضت قيودًا بالقوة على الوصول إليها. وفي اتصالاتنا مع الولايات المتحدة، نسعى للحصول على ما هو حق لنا، مما يعني أنه يجب إعادة هذه الأرصدة إلينا بالكامل ودون شروط، حتى نتمكن من استخدامها".وعندما سُئل عما إذا كان يقصد "مبلغ الـ24 مليار دولار" الذي ذكرته وسائل إعلام إيرانية، أجاب المسؤول: "أي مبلغ".وأضاف: "نسعى للإفراج عن جميع أرصدتنا المجمدة".وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، فيما ردت إيران باستهداف أراضٍ إسرائيلية ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن المفاوضات اللاحقة التي عُقدت في إسلام آباد بينهما، انتهت دون تحقيق اختراق.

