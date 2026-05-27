https://sarabic.ae/20260527/طهران-إيران-تسعى-للإفراج-عن-جميع-أرصدتها-المجمدة-لدى-الولايات-المتحدة-1113803068.html
طهران: إيران تسعى للإفراج عن جميع أرصدتها المجمدة لدى الولايات المتحدة
طهران: إيران تسعى للإفراج عن جميع أرصدتها المجمدة لدى الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
صرح نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي باقري كني، الخميس، بأن طهران تسعى للإفراج عن جميع الأرصدة الإيرانية المجمدة من قبل واشنطن. 27.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-27T22:17+0000
2026-05-27T22:17+0000
2026-05-27T23:14+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
إسلام آباد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/17/1111815073_0:34:1501:878_1920x0_80_0_0_38469003843201c89e18eeb02dcd2f67.jpg
وقال باقري كني في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "الأصول المجمدة هي ملك لنا، والولايات المتحدة فرضت قيودًا بالقوة على الوصول إليها. وفي اتصالاتنا مع الولايات المتحدة، نسعى للحصول على ما هو حق لنا، مما يعني أنه يجب إعادة هذه الأرصدة إلينا بالكامل ودون شروط، حتى نتمكن من استخدامها".وعندما سُئل عما إذا كان يقصد "مبلغ الـ24 مليار دولار" الذي ذكرته وسائل إعلام إيرانية، أجاب المسؤول: "أي مبلغ".وأضاف: "نسعى للإفراج عن جميع أرصدتنا المجمدة".وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، فيما ردت إيران باستهداف أراضٍ إسرائيلية ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن المفاوضات اللاحقة التي عُقدت في إسلام آباد بينهما، انتهت دون تحقيق اختراق.
https://sarabic.ae/20260527/هيغسيث-يتوعد-بالعودة-إلى-الحرب-لمنع-إيران-من-النووي-عند-الضرورة-1113800967.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/17/1111815073_82:0:1415:1000_1920x0_80_0_0_55d955dc078272332387c330849ff369.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, إسلام آباد
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, إسلام آباد
طهران: إيران تسعى للإفراج عن جميع أرصدتها المجمدة لدى الولايات المتحدة
22:17 GMT 27.05.2026 (تم التحديث: 23:14 GMT 27.05.2026)
صرح نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي باقري كني، الخميس، بأن طهران تسعى للإفراج عن جميع الأرصدة الإيرانية المجمدة من قبل واشنطن.
وقال باقري كني في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "الأصول المجمدة هي ملك لنا، والولايات المتحدة فرضت قيودًا بالقوة على الوصول إليها. وفي اتصالاتنا مع الولايات المتحدة، نسعى للحصول على ما هو حق لنا، مما يعني أنه يجب إعادة هذه الأرصدة إلينا بالكامل ودون شروط، حتى نتمكن من استخدامها".
وعندما سُئل عما إذا كان يقصد "مبلغ الـ24 مليار دولار" الذي ذكرته وسائل إعلام إيرانية، أجاب المسؤول: "أي مبلغ".
وأضاف: "نسعى للإفراج عن جميع أرصدتنا المجمدة".
وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، فيما ردت إيران باستهداف أراضٍ إسرائيلية ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران
التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن المفاوضات اللاحقة التي عُقدت في إسلام آباد بينهما، انتهت دون تحقيق اختراق.