مسؤول أمريكي: غارات جديدة على موقع عسكري إيراني قرب مضيق هرمز

سبوتنيك عربي

أعلن مسؤول أمريكي، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة شنت غارات جديدة على موقع عسكري إيراني شكّل تهديدًا للقوات الأمريكية والملاحة في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن...

وقال المسؤول الأمريكي لوكالة "رويترز" الإخبارية: "الجيش الأمريكي شن غارات جديدة على موقع عسكري إيراني شكّل تهديدًا للقوات وحركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز".وأضاف أن "الجيش اعترض وأسقط عددًا من المسيّرات الإيرانية التي شكّلت تهديدًا للقوات الأمريكية وحركة الملاحة البحرية التجارية".وأمس الأربعاء، صرح نائب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي باقري كني، بأنه لم يتم التوصل بعد لاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن فتح مضيق هرمز.وكانت وسائل إعلام إيرانية رسمية، ذكرت أن طهران شكلت هيئة جديدة بمثابة الكيان القانوني والسلطة التمثيلية لإيران لإدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.وأعلن ترامب، في7 أيار/مايو الجاري، تعليق عملية "مشروع الحرية"، بعد 3 أيام على إطلاقها والتي كانت تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، إلا أن الحرس الثوري الإيراني توعد باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرا.ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.

