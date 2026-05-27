مسؤول أمريكي: غارات جديدة على موقع عسكري إيراني قرب مضيق هرمز

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:49 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
روسيا حاضرة في نظام الاقتصاد العالمي... في لبنان: قبيل عيد الأضحى، ماذا عن الحركة السياحية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: واشنطن في مأزق وهي تريد توقيع اتفاق مع طهران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط ترامب الاتفاق مع إيران باستئناف مسار التطبيع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:30 GMT
30 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يمضي قُدُمًا في تنفيذ إصلاحٍ تاريخيّ لنظام التقاعد الاجتماعي وموسكو تستضيف مهرجانا عائليا ضخماً بمناسبة عيد الأضحى... ماذا عن الحضور الإسلامي في المجتمع الروسي؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
بلا قيود
خبير: زيلينسكي يستعيد رفات النازيين لأنه يرعى هذا الفكر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحوار المهيكل في ليبيا.. بين وضع الحلول والإجماع
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260527/مسؤول-أمريكي-غارات-جديدة-على-موقع-عسكري-إيراني-قرب-مضيق-هرمز-1113803754.html
مسؤول أمريكي: غارات جديدة على موقع عسكري إيراني قرب مضيق هرمز
مسؤول أمريكي: غارات جديدة على موقع عسكري إيراني قرب مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
أعلن مسؤول أمريكي، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة شنت غارات جديدة على موقع عسكري إيراني شكّل تهديدًا للقوات الأمريكية والملاحة في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن... 27.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-27T23:53+0000
2026-05-28T00:10+0000
مضيق هرمز
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/04/1113097875_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5f70c4ddfb1c0eaafeefc0ebdcd3d7eb.jpg
وقال المسؤول الأمريكي لوكالة "رويترز" الإخبارية: "الجيش الأمريكي شن غارات جديدة على موقع عسكري إيراني شكّل تهديدًا للقوات وحركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز".وأضاف أن "الجيش اعترض وأسقط عددًا من المسيّرات الإيرانية التي شكّلت تهديدًا للقوات الأمريكية وحركة الملاحة البحرية التجارية".وأمس الأربعاء، صرح نائب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي باقري كني، بأنه لم يتم التوصل بعد لاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن فتح مضيق هرمز.وكانت وسائل إعلام إيرانية رسمية، ذكرت أن طهران شكلت هيئة جديدة بمثابة الكيان القانوني والسلطة التمثيلية لإيران لإدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.وأعلن ترامب، في7 أيار/مايو الجاري، تعليق عملية "مشروع الحرية"، بعد 3 أيام على إطلاقها والتي كانت تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، إلا أن الحرس الثوري الإيراني توعد باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرا.ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.
https://sarabic.ae/20260527/ترامب-مضيق-هرمز-لا-يجب-أن-يخضع-لسيطرة-أي-جهة-1113798859.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/04/1113097875_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_1557f14f3fb92722c069c915881c7cf5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مضيق هرمز, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران
مضيق هرمز, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران

مسؤول أمريكي: غارات جديدة على موقع عسكري إيراني قرب مضيق هرمز

23:53 GMT 27.05.2026 (تم التحديث: 00:10 GMT 28.05.2026)
© AP Photo / Amirhosein Khorgooiمضيق هرمز
مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2026
© AP Photo / Amirhosein Khorgooi
تابعنا عبر
أعلن مسؤول أمريكي، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة شنت غارات جديدة على موقع عسكري إيراني شكّل تهديدًا للقوات الأمريكية والملاحة في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن الجيش اعترض وأسقط عددًا من المسيّرات الإيرانية التي شكّلت تهديدًا للقوات الأمريكية وحركة الملاحة البحرية التجارية.
وقال المسؤول الأمريكي لوكالة "رويترز" الإخبارية: "الجيش الأمريكي شن غارات جديدة على موقع عسكري إيراني شكّل تهديدًا للقوات وحركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2026
ترامب: مضيق هرمز لا يجب أن يخضع لسيطرة أي جهة
أمس, 18:11 GMT
وأضاف أن "الجيش اعترض وأسقط عددًا من المسيّرات الإيرانية التي شكّلت تهديدًا للقوات الأمريكية وحركة الملاحة البحرية التجارية".
وأمس الأربعاء، صرح نائب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي باقري كني، بأنه لم يتم التوصل بعد لاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن فتح مضيق هرمز.
وكانت وسائل إعلام إيرانية رسمية، ذكرت أن طهران شكلت هيئة جديدة بمثابة الكيان القانوني والسلطة التمثيلية لإيران لإدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
وأعلن ترامب، في7 أيار/مايو الجاري، تعليق عملية "مشروع الحرية"، بعد 3 أيام على إطلاقها والتي كانت تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، إلا أن الحرس الثوري الإيراني توعد باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.
وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرا.
ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала