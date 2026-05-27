ترامب: مضيق هرمز لا يجب أن يخضع لسيطرة أي جهة

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأن مضيق هرمز لا ينبغي أن يخضع لسيطرة أي جهة، لافتًا إلى أن واشنطن ستتحقق من ذلك.

2026-05-27T18:11+0000

وقال ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأمريكي: "سيكون هذا المضيق مفتوحا أمام الجميع، هذه مياه دولية ولن يسيطر عليها أحد، وسنراقب هذا الأمر".وفي وقت سابق اليوم، صرح نائب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي باقري كني، بأنه لم يتم التوصل بعد لاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن فتح مضيق هرمز.وأعلن ترامب، في7 أيار/مايو الجاري، تعليق عملية "مشروع الحرية"، بعد 3 أيام على إطلاقها والتي كانت تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، إلا أن الحرس الثوري الإيراني توعد باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرا. ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.

