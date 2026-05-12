أول رد إيراني على اتهامات الكويت بالتخطيط للقيام بأعمال عدائية ضدها

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
30 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: إيران لن تسمح للأمريكيين بمس مواردها من اليورانيوم
17:00 GMT
60 د
مساحة حرة
هل تستعيد مصر آثارها المنهوبة من فرنسا؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إلى أي مدى قانون "محاكمة النخبة" في إسرائيل يشرعن إعدام الأسرى؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
أول رد إيراني على اتهامات الكويت بالتخطيط للقيام بأعمال عدائية ضدها
أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بيانا نفت فيه ما أوردته وزارتي الخارجية والداخلية الكويتيتين، من أن إيران خططت للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت،... 12.05.2026, سبوتنيك عربي
ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها، إدانتها بشدة ما وصفته بـ"التصرف غير اللائق من جانب الحكومة الكويتية باستغلالها للدعاية السياسية بشأن أربعة إيرانيين من خفر السواحل كانوا يؤدون واجبهم في إطار مهمة دورية بحرية تقليدية، ودخلوا المياه الإقليمية الكويتية نتيجة خلل في نظام الملاحة".وشددت الخارجية الإيرانية، في بيانها، على سياسة طهران المبدئية في احترام سيادة وسلامة أراضي جميع دول المنطقة، بما فيها الكويت، معلنة أنها "تتوقع من السلطات الكويتية تجنب التصريحات المتسرعة والمزاعم التي لا أساس لها، ومتابعة القضايا القائمة عبر القنوات الرسمية".وأكدت وزارة الخارجية على ضرورة تمكين سفارة بلادها في الكويت من الوصول إلى المواطنين الإيرانيين المحتجزين في أسرع وقت ممكن وفقا للقانون الدولي، والإفراج الفوري عنهم.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، كشفت وزارة الداخلية الكويتية، تفاصيل جديدة حول التحقيقات الجارية، حول ضبط أربعة متسللين حاولوا دخول البلاد بحرًا.وقالت الداخلية الكويتية، إن "المتسللين اعترفوا خلال التحقيق بانتمائهم إلى الحرس الثوري في إيران، وبأنهم كُلّفوا بالتسلل إلى الأراضي الكويتية"، مضيفة أن "المجموعة كانت تستهدف جزيرة بوبيان، حيث دخلت البلاد على متن قارب صيد تم استئجاره خصيصًا لتنفيذ ما وصفته بـ"أعمال عدائية" ضد الكويت".من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لما وصفته بتسلل مجموعة مسلحة من عناصر الحرس الثوري الإيراني إلى جزيرة بوبيان، بهدف تنفيذ أعمال عدائية داخل الأراضي الكويتية.وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن "القوات المسلحة الكويتية اشتبكت مع المجموعة المتسللة، ما أدى إلى إصابة أحد منتسبي الجيش الكويتي، قبل إلقاء القبض على العناصر".وأكدت الخارجية، أن دولة الكويت تطالب إيران بالوقف الفوري وغير المشروط لما وصفته بـ"الأعمال العدائية غير المشروعة"، محذرة من أنها تهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتقوض الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.وشدّد البيان، على التزام الكويت التاريخي بمبادئ حسن الجوار، ورفض استخدام أراضيها أو أجوائها في أي أعمال عدائية ضد أي دولة، مؤكدًا أن ما حدث يمثل انتهاكًا لسيادة الدولة وخرقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.وفي ظل التصعيد الإقليمي الذي شهدته المنطقة مطلع مارس/آذار 2026، تصاعدت المخاوف الأمنية في دول الخليج، ومنها الكويت، من احتمال اتساع نطاق الهجمات غير المباشرة باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ قصيرة المدى، في سياق تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران وحلفائها من جهة أخرى.ورفعت الكويت، نظرًا لقربها الجغرافي من العراق، مستوى الجاهزية الأمنية على حدودها الشمالية، مع تعزيز أنظمة الرصد الجوي والتعامل مع الأجسام الطائرة منخفضة الارتفاع، ضمن إجراءات احترازية تستهدف منع أي خروقات محتملة للأجواء أو الأراضي الكويتية.وفي 8 نيسان/أبريل الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين، قبل أن تنتهي المحادثات اللاحقة في إسلام آباد دون نتائج.ورغم عدم إعلان استئناف العمليات العسكرية، بدأت أمريكا فرض حصار على الموانئ البحرية الإيرانية، فيما تتواصل جهود وسطاء دوليين لترتيب جولة جديدة من المفاوضات.
أول رد إيراني على اتهامات الكويت بالتخطيط للقيام بأعمال عدائية ضدها

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بيانا نفت فيه ما أوردته وزارتي الخارجية والداخلية الكويتيتين، من أن إيران خططت للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت، واعتبرتها مزاعم لا أساس لها من الصحة اطلاقا.
ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها، إدانتها بشدة ما وصفته بـ"التصرف غير اللائق من جانب الحكومة الكويتية باستغلالها للدعاية السياسية بشأن أربعة إيرانيين من خفر السواحل كانوا يؤدون واجبهم في إطار مهمة دورية بحرية تقليدية، ودخلوا المياه الإقليمية الكويتية نتيجة خلل في نظام الملاحة".
الكويت تتهم إيران بعمل عدائي مباشر بعد تسلل مسلحين وإصابة عسكري في اشتباكات
وشددت الخارجية الإيرانية، في بيانها، على سياسة طهران المبدئية في احترام سيادة وسلامة أراضي جميع دول المنطقة، بما فيها الكويت، معلنة أنها "تتوقع من السلطات الكويتية تجنب التصريحات المتسرعة والمزاعم التي لا أساس لها، ومتابعة القضايا القائمة عبر القنوات الرسمية".
وأكدت وزارة الخارجية على ضرورة تمكين سفارة بلادها في الكويت من الوصول إلى المواطنين الإيرانيين المحتجزين في أسرع وقت ممكن وفقا للقانون الدولي، والإفراج الفوري عنهم.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، كشفت وزارة الداخلية الكويتية، تفاصيل جديدة حول التحقيقات الجارية، حول ضبط أربعة متسللين حاولوا دخول البلاد بحرًا.
وقالت الداخلية الكويتية، إن "المتسللين اعترفوا خلال التحقيق بانتمائهم إلى الحرس الثوري في إيران، وبأنهم كُلّفوا بالتسلل إلى الأراضي الكويتية"، مضيفة أن "المجموعة كانت تستهدف جزيرة بوبيان، حيث دخلت البلاد على متن قارب صيد تم استئجاره خصيصًا لتنفيذ ما وصفته بـ"أعمال عدائية" ضد الكويت".
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لما وصفته بتسلل مجموعة مسلحة من عناصر الحرس الثوري الإيراني إلى جزيرة بوبيان، بهدف تنفيذ أعمال عدائية داخل الأراضي الكويتية.
وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن "القوات المسلحة الكويتية اشتبكت مع المجموعة المتسللة، ما أدى إلى إصابة أحد منتسبي الجيش الكويتي، قبل إلقاء القبض على العناصر".
وأكدت الخارجية، أن دولة الكويت تطالب إيران بالوقف الفوري وغير المشروط لما وصفته بـ"الأعمال العدائية غير المشروعة"، محذرة من أنها تهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتقوض الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.
وشدّد البيان، على التزام الكويت التاريخي بمبادئ حسن الجوار، ورفض استخدام أراضيها أو أجوائها في أي أعمال عدائية ضد أي دولة، مؤكدًا أن ما حدث يمثل انتهاكًا لسيادة الدولة وخرقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وفي ظل التصعيد الإقليمي الذي شهدته المنطقة مطلع مارس/آذار 2026، تصاعدت المخاوف الأمنية في دول الخليج، ومنها الكويت، من احتمال اتساع نطاق الهجمات غير المباشرة باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ قصيرة المدى، في سياق تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران وحلفائها من جهة أخرى.
ورفعت الكويت، نظرًا لقربها الجغرافي من العراق، مستوى الجاهزية الأمنية على حدودها الشمالية، مع تعزيز أنظمة الرصد الجوي والتعامل مع الأجسام الطائرة منخفضة الارتفاع، ضمن إجراءات احترازية تستهدف منع أي خروقات محتملة للأجواء أو الأراضي الكويتية.
وفي 8 نيسان/أبريل الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين، قبل أن تنتهي المحادثات اللاحقة في إسلام آباد دون نتائج.
ورغم عدم إعلان استئناف العمليات العسكرية، بدأت أمريكا فرض حصار على الموانئ البحرية الإيرانية، فيما تتواصل جهود وسطاء دوليين لترتيب جولة جديدة من المفاوضات.
