أول رد إيراني على اتهامات الكويت بالتخطيط للقيام بأعمال عدائية ضدها

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بيانا نفت فيه ما أوردته وزارتي الخارجية والداخلية الكويتيتين، من أن إيران خططت للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت،...

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها، إدانتها بشدة ما وصفته بـ"التصرف غير اللائق من جانب الحكومة الكويتية باستغلالها للدعاية السياسية بشأن أربعة إيرانيين من خفر السواحل كانوا يؤدون واجبهم في إطار مهمة دورية بحرية تقليدية، ودخلوا المياه الإقليمية الكويتية نتيجة خلل في نظام الملاحة".وشددت الخارجية الإيرانية، في بيانها، على سياسة طهران المبدئية في احترام سيادة وسلامة أراضي جميع دول المنطقة، بما فيها الكويت، معلنة أنها "تتوقع من السلطات الكويتية تجنب التصريحات المتسرعة والمزاعم التي لا أساس لها، ومتابعة القضايا القائمة عبر القنوات الرسمية".وأكدت وزارة الخارجية على ضرورة تمكين سفارة بلادها في الكويت من الوصول إلى المواطنين الإيرانيين المحتجزين في أسرع وقت ممكن وفقا للقانون الدولي، والإفراج الفوري عنهم.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، كشفت وزارة الداخلية الكويتية، تفاصيل جديدة حول التحقيقات الجارية، حول ضبط أربعة متسللين حاولوا دخول البلاد بحرًا.وقالت الداخلية الكويتية، إن "المتسللين اعترفوا خلال التحقيق بانتمائهم إلى الحرس الثوري في إيران، وبأنهم كُلّفوا بالتسلل إلى الأراضي الكويتية"، مضيفة أن "المجموعة كانت تستهدف جزيرة بوبيان، حيث دخلت البلاد على متن قارب صيد تم استئجاره خصيصًا لتنفيذ ما وصفته بـ"أعمال عدائية" ضد الكويت".من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لما وصفته بتسلل مجموعة مسلحة من عناصر الحرس الثوري الإيراني إلى جزيرة بوبيان، بهدف تنفيذ أعمال عدائية داخل الأراضي الكويتية.وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن "القوات المسلحة الكويتية اشتبكت مع المجموعة المتسللة، ما أدى إلى إصابة أحد منتسبي الجيش الكويتي، قبل إلقاء القبض على العناصر".وأكدت الخارجية، أن دولة الكويت تطالب إيران بالوقف الفوري وغير المشروط لما وصفته بـ"الأعمال العدائية غير المشروعة"، محذرة من أنها تهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتقوض الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.وشدّد البيان، على التزام الكويت التاريخي بمبادئ حسن الجوار، ورفض استخدام أراضيها أو أجوائها في أي أعمال عدائية ضد أي دولة، مؤكدًا أن ما حدث يمثل انتهاكًا لسيادة الدولة وخرقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.وفي ظل التصعيد الإقليمي الذي شهدته المنطقة مطلع مارس/آذار 2026، تصاعدت المخاوف الأمنية في دول الخليج، ومنها الكويت، من احتمال اتساع نطاق الهجمات غير المباشرة باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ قصيرة المدى، في سياق تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران وحلفائها من جهة أخرى.ورفعت الكويت، نظرًا لقربها الجغرافي من العراق، مستوى الجاهزية الأمنية على حدودها الشمالية، مع تعزيز أنظمة الرصد الجوي والتعامل مع الأجسام الطائرة منخفضة الارتفاع، ضمن إجراءات احترازية تستهدف منع أي خروقات محتملة للأجواء أو الأراضي الكويتية.وفي 8 نيسان/أبريل الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين، قبل أن تنتهي المحادثات اللاحقة في إسلام آباد دون نتائج.ورغم عدم إعلان استئناف العمليات العسكرية، بدأت أمريكا فرض حصار على الموانئ البحرية الإيرانية، فيما تتواصل جهود وسطاء دوليين لترتيب جولة جديدة من المفاوضات.

