الكويت تتهم إيران بعمل عدائي مباشر بعد تسلل مسلحين وإصابة عسكري في اشتباكات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
30 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: إيران لن تسمح للأمريكيين بمس مواردها من اليورانيوم
17:00 GMT
60 د
مساحة حرة
هل تستعيد مصر آثارها المنهوبة من فرنسا؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
16:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260512/الكويت-تتهم-إيران-بعمل-عدائي-مباشر-بعد-تسلل-مسلحين-وإصابة-عسكري-في-اشتباكات-1113347224.html
الكويت تتهم إيران بعمل عدائي مباشر بعد تسلل مسلحين وإصابة عسكري في اشتباكات
الكويت تتهم إيران بعمل عدائي مباشر بعد تسلل مسلحين وإصابة عسكري في اشتباكات
سبوتنيك عربي
كشفت وزارة الداخلية الكويتية، تفاصيل جديدة حول التحقيقات الجارية، حول ضبط أربعة متسللين حاولوا دخول البلاد بحرا. 12.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-12T10:56+0000
2026-05-12T10:56+0000
الكويت
أخبار الكويت اليوم
أخبار إيران
إيران
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/1c/1112032764_0:103:1000:666_1920x0_80_0_0_552d667bce6aa56a45273c20f0e1497f.jpg
وقالت الداخلية الكويتية، إن "المتسللين اعترفوا خلال التحقيق بانتمائهم إلى الحرس الثوري في إيران، وبأنهم كُلّفوا بالتسلل إلى الأراضي الكويتية".وأضافت أن "المجموعة كانت تستهدف جزيرة بوبيان، حيث دخلت البلاد على متن قارب صيد تم استئجاره خصيصًا لتنفيذ ما وصفته بـ"أعمال عدائية" ضد الكويت".وأوضحت الداخلية، أن "المتسللين اشتبكوا مع القوات المسلحة الكويتية، ما أسفر عن إصابة أحد منتسبيها، بينما تمكن اثنان من الفرار"، مؤكدة جاهزية الأجهزة الأمنية، بالتعاون مع القوات المسلحة والجهات المختصة، للتصدي لأي محاولات تستهدف أمن واستقرار الكويت.من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لما وصفته بتسلل مجموعة مسلحة من عناصر الحرس الثوري الإيراني إلى جزيرة بوبيان، بهدف تنفيذ أعمال عدائية داخل الأراضي الكويتية.وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن "القوات المسلحة الكويتية اشتبكت مع المجموعة المتسللة، ما أدى إلى إصابة أحد منتسبي الجيش الكويتي، قبل إلقاء القبض على العناصر".وأكدت الخارجية، أن دولة الكويت تطالب إيران بالوقف الفوري وغير المشروط لما وصفته بـ"الأعمال العدائية غير المشروعة"، محذرة من أنها تهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتقوض الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.وأشار البيان إلى أن هذه التطورات تتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، واصفًا إياها بأنها تحدٍ للإرادة الدولية.واختتمت الخارجية الكويتية، بيانها بالتأكيد على تحميل إيران المسؤولية الكاملة عن الحادثة، مع احتفاظ دولة الكويت بحقها في الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة المقيمين على أراضيها.وكانت الدفاع الكويتية قد أعلنت أن القوات المسلحة رصدت، فجر الأحد الماضي، عددًا من الطائرات المسيرة المعادية داخل المجال الجوي الكويتي، مؤكدة أنه تم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان، في بيان إن القوات المسلحة تعاملت مع الطائرات المسيرة فور رصدها، وشدد على الجاهزية الكاملة للجيش الكويتي في حماية أمن البلاد وسلامة المواطنين والمقيمين.وفي ظل التصعيد الإقليمي الذي شهدته المنطقة مطلع مارس/آذار 2026، تصاعدت المخاوف الأمنية في دول الخليج، ومنها الكويت، من احتمال اتساع نطاق الهجمات غير المباشرة باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ قصيرة المدى، في سياق تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران وحلفائها من جهة أخرى.ورفعت الكويت، نظرًا لقربها الجغرافي من العراق، مستوى الجاهزية الأمنية على حدودها الشمالية، مع تعزيز أنظمة الرصد الجوي والتعامل مع الأجسام الطائرة منخفضة الارتفاع، ضمن إجراءات احترازية تستهدف منع أي خروقات محتملة للأجواء أو الأراضي الكويتية.وفي 8 نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين، قبل أن تنتهي المحادثات اللاحقة في إسلام آباد دون نتائج.ورغم عدم إعلان استئناف العمليات العسكرية، بدأت أمريكا فرض حصار على الموانئ البحرية الإيرانية، فيما تتواصل جهود وسطاء دوليين لترتيب جولة جديدة من المفاوضات.
https://sarabic.ae/20260510/الإمارات-تؤكد-تضامنها-الكامل-مع-الكويت-عقب-الهجمات-بالطائرات-المسيرة--1113302518.html
https://sarabic.ae/20260424/الجيش-الكويتي-استهداف-موقعين-حدوديين-شمالي-البلاد-بطائرتين-مسيرتين-دون-إصابات-بشرية-1112837192.html
الكويت
أخبار إيران
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/1c/1112032764_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_070645279571a876e142b78d0580f1eb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الكويت تتهم إيران بعمل عدائي مباشر بعد تسلل مسلحين وإصابة عسكري في اشتباكات

10:56 GMT 12.05.2026
© AP Photoتصاعد الدخان من مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مخزنا للوقود في مدينة الكويت، 25 مارس/ آذار 2026
تصاعد الدخان من مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مخزنا للوقود في مدينة الكويت، 25 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
كشفت وزارة الداخلية الكويتية، تفاصيل جديدة حول التحقيقات الجارية، حول ضبط أربعة متسللين حاولوا دخول البلاد بحرا.
وقالت الداخلية الكويتية، إن "المتسللين اعترفوا خلال التحقيق بانتمائهم إلى الحرس الثوري في إيران، وبأنهم كُلّفوا بالتسلل إلى الأراضي الكويتية".
وأضافت أن "المجموعة كانت تستهدف جزيرة بوبيان، حيث دخلت البلاد على متن قارب صيد تم استئجاره خصيصًا لتنفيذ ما وصفته بـ"أعمال عدائية" ضد الكويت".
وأوضحت الداخلية، أن "المتسللين اشتبكوا مع القوات المسلحة الكويتية، ما أسفر عن إصابة أحد منتسبيها، بينما تمكن اثنان من الفرار"، مؤكدة جاهزية الأجهزة الأمنية، بالتعاون مع القوات المسلحة والجهات المختصة، للتصدي لأي محاولات تستهدف أمن واستقرار الكويت.
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لما وصفته بتسلل مجموعة مسلحة من عناصر الحرس الثوري الإيراني إلى جزيرة بوبيان، بهدف تنفيذ أعمال عدائية داخل الأراضي الكويتية.
وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن "القوات المسلحة الكويتية اشتبكت مع المجموعة المتسللة، ما أدى إلى إصابة أحد منتسبي الجيش الكويتي، قبل إلقاء القبض على العناصر".
وأكدت الخارجية، أن دولة الكويت تطالب إيران بالوقف الفوري وغير المشروط لما وصفته بـ"الأعمال العدائية غير المشروعة"، محذرة من أنها تهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتقوض الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

وشدّد البيان، على التزام الكويت التاريخي بمبادئ حسن الجوار، ورفض استخدام أراضيها أو أجوائها في أي أعمال عدائية ضد أي دولة، مؤكدًا أن ما حدث يمثل انتهاكًا لسيادة الدولة وخرقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى أن هذه التطورات تتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، واصفًا إياها بأنها تحدٍ للإرادة الدولية.
الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2026
الإمارات تؤكد تضامنها الكامل مع الكويت عقب الهجمات بالطائرات المسيرة
10 مايو, 14:02 GMT
واختتمت الخارجية الكويتية، بيانها بالتأكيد على تحميل إيران المسؤولية الكاملة عن الحادثة، مع احتفاظ دولة الكويت بحقها في الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة المقيمين على أراضيها.
وكانت الدفاع الكويتية قد أعلنت أن القوات المسلحة رصدت، فجر الأحد الماضي، عددًا من الطائرات المسيرة المعادية داخل المجال الجوي الكويتي، مؤكدة أنه تم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان، في بيان إن القوات المسلحة تعاملت مع الطائرات المسيرة فور رصدها، وشدد على الجاهزية الكاملة للجيش الكويتي في حماية أمن البلاد وسلامة المواطنين والمقيمين.
وفي ظل التصعيد الإقليمي الذي شهدته المنطقة مطلع مارس/آذار 2026، تصاعدت المخاوف الأمنية في دول الخليج، ومنها الكويت، من احتمال اتساع نطاق الهجمات غير المباشرة باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ قصيرة المدى، في سياق تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران وحلفائها من جهة أخرى.
تصاعد الدخان من مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مخزنا للوقود في مدينة الكويت، 25 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2026
الجيش الكويتي: استهداف موقعين حدوديين شمالي البلاد بطائرتين مسيرتين دون إصابات بشرية
24 أبريل, 10:38 GMT
ورفعت الكويت، نظرًا لقربها الجغرافي من العراق، مستوى الجاهزية الأمنية على حدودها الشمالية، مع تعزيز أنظمة الرصد الجوي والتعامل مع الأجسام الطائرة منخفضة الارتفاع، ضمن إجراءات احترازية تستهدف منع أي خروقات محتملة للأجواء أو الأراضي الكويتية.
وفي 8 نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين، قبل أن تنتهي المحادثات اللاحقة في إسلام آباد دون نتائج.
ورغم عدم إعلان استئناف العمليات العسكرية، بدأت أمريكا فرض حصار على الموانئ البحرية الإيرانية، فيما تتواصل جهود وسطاء دوليين لترتيب جولة جديدة من المفاوضات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала