الكويت تتهم إيران بعمل عدائي مباشر بعد تسلل مسلحين وإصابة عسكري في اشتباكات

سبوتنيك عربي

كشفت وزارة الداخلية الكويتية، تفاصيل جديدة حول التحقيقات الجارية، حول ضبط أربعة متسللين حاولوا دخول البلاد بحرا. 12.05.2026, سبوتنيك عربي

وقالت الداخلية الكويتية، إن "المتسللين اعترفوا خلال التحقيق بانتمائهم إلى الحرس الثوري في إيران، وبأنهم كُلّفوا بالتسلل إلى الأراضي الكويتية".وأضافت أن "المجموعة كانت تستهدف جزيرة بوبيان، حيث دخلت البلاد على متن قارب صيد تم استئجاره خصيصًا لتنفيذ ما وصفته بـ"أعمال عدائية" ضد الكويت".وأوضحت الداخلية، أن "المتسللين اشتبكوا مع القوات المسلحة الكويتية، ما أسفر عن إصابة أحد منتسبيها، بينما تمكن اثنان من الفرار"، مؤكدة جاهزية الأجهزة الأمنية، بالتعاون مع القوات المسلحة والجهات المختصة، للتصدي لأي محاولات تستهدف أمن واستقرار الكويت.من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لما وصفته بتسلل مجموعة مسلحة من عناصر الحرس الثوري الإيراني إلى جزيرة بوبيان، بهدف تنفيذ أعمال عدائية داخل الأراضي الكويتية.وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن "القوات المسلحة الكويتية اشتبكت مع المجموعة المتسللة، ما أدى إلى إصابة أحد منتسبي الجيش الكويتي، قبل إلقاء القبض على العناصر".وأكدت الخارجية، أن دولة الكويت تطالب إيران بالوقف الفوري وغير المشروط لما وصفته بـ"الأعمال العدائية غير المشروعة"، محذرة من أنها تهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتقوض الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.وأشار البيان إلى أن هذه التطورات تتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، واصفًا إياها بأنها تحدٍ للإرادة الدولية.واختتمت الخارجية الكويتية، بيانها بالتأكيد على تحميل إيران المسؤولية الكاملة عن الحادثة، مع احتفاظ دولة الكويت بحقها في الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة المقيمين على أراضيها.وكانت الدفاع الكويتية قد أعلنت أن القوات المسلحة رصدت، فجر الأحد الماضي، عددًا من الطائرات المسيرة المعادية داخل المجال الجوي الكويتي، مؤكدة أنه تم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان، في بيان إن القوات المسلحة تعاملت مع الطائرات المسيرة فور رصدها، وشدد على الجاهزية الكاملة للجيش الكويتي في حماية أمن البلاد وسلامة المواطنين والمقيمين.وفي ظل التصعيد الإقليمي الذي شهدته المنطقة مطلع مارس/آذار 2026، تصاعدت المخاوف الأمنية في دول الخليج، ومنها الكويت، من احتمال اتساع نطاق الهجمات غير المباشرة باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ قصيرة المدى، في سياق تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران وحلفائها من جهة أخرى.ورفعت الكويت، نظرًا لقربها الجغرافي من العراق، مستوى الجاهزية الأمنية على حدودها الشمالية، مع تعزيز أنظمة الرصد الجوي والتعامل مع الأجسام الطائرة منخفضة الارتفاع، ضمن إجراءات احترازية تستهدف منع أي خروقات محتملة للأجواء أو الأراضي الكويتية.وفي 8 نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين، قبل أن تنتهي المحادثات اللاحقة في إسلام آباد دون نتائج.ورغم عدم إعلان استئناف العمليات العسكرية، بدأت أمريكا فرض حصار على الموانئ البحرية الإيرانية، فيما تتواصل جهود وسطاء دوليين لترتيب جولة جديدة من المفاوضات.

