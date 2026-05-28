الكويت: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية
© AP Photoتصاعد الدخان من مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مخزنا للوقود في مدينة الكويت، 25 مارس/ آذار 2026
أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش في الكويت أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية في أجواء البلاد.
وأوضح البيان أن أصوات الانفجارات التي ُسمعت في بعض المناطق هي نتيجة عمليات اعتراض وتنفيذ الدفاعات الجوية لعدد من الأهداف المعادية، مؤكدًا أن القوات المسلحة في حالة جاهزية كاملة للتعامل مع الموقف.
ودعت رئاسة الأركان المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، واتباع الإرشادات الرسمية، والابتعاد عن تداول الشائعات، مع الاعتماد فقط على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات.
تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.— KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) May 28, 2026
تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.
يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.… pic.twitter.com/qvsBXZxokq
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم، استهداف قاعدة جوية أمريكية قال إنها كانت نقطة انطلاق الهجوم الذي استهدف منطقة قرب مطار بندر عباس جنوبي إيران فجر اليوم.
وأوضح الحرس الثوري، في بيان له، أن "الجيش الأمريكي المعتدي شنّ هجومًا باستخدام مقذوفات جوية على نقطة في محيط مطار بندر عباس"، مضيفًا أن القوات الإيرانية ردّت عند الساعة 4:50 باستهداف القاعدة الجوية التي انطلق منها الهجوم.
وأكد البيان أن العملية "تمثل تحذيرًا جادًا للعدو بأن أي اعتداء لن يمر دون رد"، مشددًا على أن "تكرار العدوان سيؤدي إلى رد أكثر حسمًا وقوة".
وأضاف الحرس الثوري الإيراني، أن "الجهة المعتدية تتحمل كامل المسؤولية عن العواقب المترتبة على التصعيد".
وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق اليوم، بأن القوات الأمريكية هاجمت، موقعًا في بندر عباس بعد اعتراض الحرس الثوري ناقلة نفط أمريكية حاولت عبور مضيق هرمز.
وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلًا عن مصدر عسكري: "قبل ساعات، حاولت ناقلة نفط أمريكية عبور مضيق هرمز بتعطيل نظام الرادار الخاص بها، لكنها اضطرت للتوقف والعودة بعد أن اتخذت البحرية الإيرانية إجراءً سريعًا وحاسمًا وأطلقت النار عليها".
وأضافت أن الجيش الأمريكي "قصف أرضًا محروقة في محيط بندر عباس، وكان صوت الانفجارات مرتبطًا بهذا الحادث، ولم يسفر هذا القصف عن أي إصابات أو أضرار مادية".
وفي وقت سابق، اليوم الخميس، أعلن مسؤول أمريكي، أن الولايات المتحدة شنت غارات جديدة على موقع عسكري إيراني شكّل تهديدًا للقوات الأمريكية والملاحة في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن الجيش اعترض وأسقط عددًا من المسيّرات الإيرانية التي شكّلت تهديدًا للقوات الأمريكية وحركة الملاحة البحرية التجارية.
وأعلن ترامب، في7 أيار/مايو الجاري، تعليق عملية "مشروع الحرية"، بعد 3 أيام على إطلاقها والتي كانت تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، إلا أن الحرس الثوري الإيراني توعد باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.