الدفاع الكويتية: اعتراض طائرات مسيرة داخل المجال الجوي للبلاد

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن القوات المسلحة رصدت، فجر اليوم الأحد، عددا من الطائرات المسيرة المعادية داخل المجال الجوي الكويتي، مؤكدة أنه تم التعامل معها وفق... 10.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-10T10:52+0000

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان، في بيان إن القوات المسلحة تعاملت مع المسيرات فور رصدها. وشدد على الجاهزية الكاملة للجيش الكويتي في حماية أمن البلاد وسلامة المواطنين والمقيمين.وفي الشهر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن موقعين من المراكز الحدودية البرية شمال البلاد تعرضا لهجوم بطائرتين مسيّرتين دخلتا من جهة العراق، ما أسفر عن أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية. وفي ظل التصعيد الإقليمي الذي شهدته المنطقة مطلع مارس/ آذار 2026، تصاعدت المخاوف الأمنية في دول الخليج، ومنها الكويت، من احتمال اتساع نطاق الهجمات غير المباشرة باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ قصيرة المدى، في سياق تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران وحلفائها من جهة أخرى. ورفعت الكويت، نظرا لقربها الجغرافي من العراق، مستوى الجاهزية الأمنية على حدودها الشمالية، مع تعزيز أنظمة الرصد الجوي والتعامل مع الأجسام الطائرة منخفضة الارتفاع، ضمن إجراءات احترازية تستهدف منع أي خروقات محتملة للأجواء أو الأراضي الكويتية. وفي 8 نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفا لإطلاق النار لمدة أسبوعين، قبل أن تنتهي المحادثات اللاحقة في إسلام آباد دون نتائج. ورغم عدم إعلان استئناف العمليات العسكرية، بدأت أمريكا فرض حصار على الموانئ الإيرانية، فيما تتواصل جهود وسطاء دوليين لترتيب جولة جديدة من المفاوضات.

